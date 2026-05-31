Todo el trabajo que hay y no se ve cuando en el puerto de A Coruña atraca un crucero

Cuando un crucero hace escala en A Coruña, a veces dos o incluso tres barcos el mismo día, detrás de lo visible, el tránsito de pasajeros que salen del puerto y caminan y consumen por las calles de la ciudad durante unas horas, hay mucho trabajo que no se ve. Preparación, trámites, control, organización, disposición de servicios.

En la última semana de mayo han atracado cuatro cruceros en A Coruña, con una doble escala el miércoles. En la primera semana de junio llegarán seis barcos, tres de ellos el día 3. Hay mucho trabajo en cada atraque, sobre todo cuando los buques son de grandes dimensiones y su pasaje supera los 4.000 viajeros.

En esa empresa colectiva coinciden personal de seguridad, del sector turístico, del ámbito sanitario, de la Autoridad Portuaria, de las concesionarias del Puerto y de la empresa consignataria que organiza las escalas de barcos en A Coruña, Rubine e Hijos. Es un trabajo que comienza días antes de que atraque un crucero en la ciudad y que en ocasiones puede sufrir cambios en el mismo momento de su llegada.

Un camión cargado con residuos líquidos del 'Arvia' sale del muelle de Trasatlánticos. Quincemil

"Somos el contacto del barco en tierra. Estamos para atender cualquier cosa que necesite", recalca el director de Rubine e Hijos, Luis del Moral. "Para cualquier incidencia tienes que estar ahí". En la categoría de incidencias hay desde un fallecimiento o un suicidio a tener que afinar el piano de un crucero o abrir una caja fuerte o ayudar a una persona a encontrar algo que ha perdido durante su estancia en la ciudad.

De la seguridad a las excursiones

El miércoles 27 de mayo a las 7:15 atracó en A Coruña el Arvia, con casi 6.700 pasajeros. Partió de Southampton, en el sur de Inglaterra, e hizo escalas antes de descansar varias horas en el puerto coruñés. A las 10:30, con el termómetro superando los 25 grados, fluía desde el barco hacia las calles de la ciudad una masa dispersa de cruceristas en parejas y grupos familiares.

En la terminal de cruceros del muelle de Trasatlánticos hay una docena de trabajadores de seguridad responsables de vigilar el acceso a tierra, hacer registros, controlar los escáneres, las puertas, las bandejas. En la tienda de regalos, otra persona atiende a los viajeros y despacha imanes para la nevera, tazas, galletas y bebidas.

"Somos el contacto del barco en tierra. Estamos ahí para cualquier incidencia o cosa que necesite" Luis del Moral, director de la consignataria Rubine e Hijos

Parte de estos trabajadores son del servicio de Aduanas de la Guardia Civil, de Extranjería de la Policía Nacional, de Capitanía Marítima, de la Autoridad Portuaria y de seguridad privada.

Acaba de marcharse del muelle el último de los autobuses contratados por el barco para movilizar a sus pasajeros en excursiones programadas. La dirección de viajes del Arvia gestiona estas actividades, aunque fuera del puerto, en La Marina o entre Palexco y Los Cantones Village, personal turístico con información y autocares de otras empresas ajenas a la organización tratan de captar clientes para tours por la ciudad.

Cruceristas acceden a un autobús para una excursión en La Marina. Quincemil

Las visitas guiadas también las contrata el barco con empresas que disponen de pequeños vehículos (tuk tuk) o guías al frente de caravanas de bicicletas, segways o patinetes eléctricos. Más personal para atender demandas e inquietudes de los turistas que quieren conocer A Coruña.

Residuos, asistencia médica, avituallamiento

Antes de que el barco atraque, el personal de Rubine e Hijos ha comprobado el listado de pasajeros y tripulantes que contiene una plataforma informática desde hace días. También los amarradores, prácticos y remolcadores de las concesionarias portuarias han realizado sus trabajos. Un camión cisterna, poco después, entra y sale del muelle para retirar aguas oleosas de los tanques del buque. Otras veces se recogen residuos sólidos del interior.

Tienda de regalos en la terminal de cruceros en el muelle de Trasatlánticos. Quincemil

En ocasiones, Rubine e Hijos debe proporcionar al barco servicios de avituallamiento. "No es habitual en un puerto que no es base, como el de A Coruña, pero cuando a los cruceros no les da tiempo a cargar comida, bebida y otros productos en otros puertos o esa carga no llega por carretera hasta aquí, nos lo piden a nosotros", explica Del Moral.

La asistencia médica exterior también debe estar disponible, con tres sanitarios "permanentemente a pie de muelle" que, en caso de enfermedades e indisposiciones de pasajeros pueden acceder al barco o contactar con los hospitales de A Coruña para movilizar ambulancias medicalizadas hasta los muelles.

Este mes de mayo atracó en la ciudad el crucero Ambition, donde se había detectado un brote de norovirus, y la operativa portuaria se planificó rigurosamente para evitar que el desembarco de parte de sus pasajeros generase un problema grave de salud.

Pasajeros salen del crucero para pasar por los controles de la terminal de Trasatlánticos. Quincemil

El control de gran parte de esta actividad lo lleva a cabo Rubine e Hijos, una institución entre los agentes que brindan servicio a las operaciones en el puerto de A Coruña. Nacida hace 150 años, la consignataria coruñesa está atendida en la actualidad por siete personas y en 2025 participó en los atraques de más de 300 barcos.

Luis del Moral ya trabajaba en la empresa cuando en abril de 1991 se registró el histórico atraque del crucero Canberra, con el que se inauguró el muelle de Trasatlánticos. Cuatro años después el Oriana hacía escala en A Coruña. Fue el único crucero que llegó en 1995; desde entonces, el puerto herculino ha crecido a velocidad de vértigo hasta convertirse en la gran potencia crucerística del noroeste peninsular que es hoy en día.