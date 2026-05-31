Ryanair podría regresar al aeropuerto de Santiago con su nueva flota de aviones sostenibles

En septiembre del año pasado, Ryanair anunciaba que dejaba su base en Santiago, una noticia que puso en alerta al aeropuerto y al sector turístico de la ciudad por sus implicaciones. Ahora, tras una reunión mantenida con Unión Hotelera Compostela, la compañía irlandesa valora la posibilidad de regresar a Lavacolla con la llegada de una nueva flota de aviones sostenibles.

En la reunión de trabajo que tuvo lugar esta misma semana, y en la que participaron representantes de Unión Hotelera Compostela y la directora de Comunicación de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, se analizó la situación de la conectividad aérea de la ciudad y el impacto directo que está teniendo sobre el turismo local.

En un comunicado de la agrupación de Santiago, el sector constató su preocupación por el descenso de pernoctaciones y ocupación en la ciudad desde octubre de 2025 y a lo largo de esta primavera. En lo relativo a Ryanair, se registró un descenso de tráfico, pasando de 1,6 millones de pasajeros en el año 2024 a 1,2 millones en 2025, y con una previsión de apenas 360.000 para el presente ejercicio.

El sector hotelero considera a la compañía aérea como un "balón de oxígeno que necesita la ciudad", aunque confía en que "que el problema de las tasas se pueda solucionar próximamente para dar a Santiago y a otros aeropuertos mayor capacidad de nuevas rutas".

Por su parte, Ryanair considera Santiago como el aeropuerto de referencia para el noroeste peninsular, al destacarlo como un destino estratégico con gran capacidad de atracción y con un potencial de crecimiento muy grande.

Desde la aerolínea, explican desde la Unión Hotelera, inciden en su voluntad de seguir apostando por la capital gallega, de la que destacan su proyección internacional, gracias al Camino de Santiago.

A futuro, Ryanair incorporará una nueva flota de aviones más eficientes y sostenibles, lo que podría ser una oportunidad para la recuperación de rutas y frecuencias con Santiago.