La Xunta de Galicia niega que haya 4.400 viviendas turísticas ilegales en la comunidad

Tanto la consellería de Vivenda como Turismo de Galicia niegan que en la comunidad existan 4.450 viviendas de uso turístico ilegales. Así lo afirman después de que la Xunta recibiera una carta de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la que instaba al ejecutivo de Alfonso Rueda a cerrar los pisos no incluidos en el registro único estatal. El Tribunal Supremo se pronunció al respecto este mes tumbando la medida.

En este sentido, fuentes de la Xunta indican a Quincemil que esa cifra corresponde a viviendas que no poseían el número de registro "que les impuso el Gobierno de forma ilegal".

De manera paralela, Vivenda y Turismo recuerdan que "a Xunta de Galicia traballa para detectar as verdadeiras irregularidades a través da inspección turística, que realiza cada ano 4.000 actuacións, entre elas as que se fan nas vivendas de uso turístico" y que la comunidad lleva una década regulando este tipo de pisos. En contraposición, critican que el Gobierno central "tivo unha actuación moi pobre ou directamente inexistente á hora de atallar o problema da vivenda, que está vinculando de xeito erróneo e confuso coa actividade turística".

Como solución, desde el Gobierno gallego señalan al incremento de la oferta de vivienda y la colaboración institucional.

Isabel Rodríguez considera "insuficiente" el trabajo de la Xunta en esta materia

En su carta dirigida a la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, la ministra Isabel Rodríguez pide a la Xunta que lleve a cabo la "inspección, sanción y clausura" de los más de 4.000 pisos turísticos que no están en el registro estatal.

"Es incoherente e incomprensible tener un discurso de que es necesario construir más vivienda para aumentar la oferta y reducir los precios, asunto que comparto, y a la vez permitir que 4.400 viviendas se encuentren en situación de fraude e ilegalidad a través de los alquileres de corta duración", valora, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Sobre la sentencia del Supremo, Rodríguez asegura que "acata" la declaración que "confirma" la "competencia exclusiva" de las Comunidades Autónomas en los registros de alojamientos turísticos y de temporada, y, por ello, pide al Gobierno gallego que ejerza la vigilancia que le corresponde.

En esta línea, tilda de "insuficiente" el trabajo de la Xunta en esta materia, "cuando no inexistente" en base a "lo demostrado por la vía de los hechos" con los datos recopilados por el registro estatal desde que entró en funcionamiento el 1 de julio de 2025.

A modo de ejemplo cita la ciudad de Santiago, donde según la ministra, existen un "número de solicitudes muy por encima de las licencias municipales concedidas" en una urbe con "un régimen de licencias bastante restrictivo".

Piensa que esto demuestra "con claridad" que una declaración responsable como único requisito para inscribir un piso turístico es "manifiestamente insuficiente", "especialmente cuando va acompañada de una verdadera revisión y exclusión de los registros autonómicos de aquellas viviendas que no cumplan la ley".

"Vamos a estar muy vigilantes", avisa la ministra.

En la clausura de su carta, advierte a la Xunta que el Gobierno velará por que se llevan a cabo las "acciones oportunas" para evitar que se siga produciendo este fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda.

"Cuando los derechos de la ciudadanía están en juego, no se puede eludir nuestra responsabilidad, hay que trabajar para garantizarlos. Esta es la oportunidad. Confío en que tomen el camino correcto", concluye.