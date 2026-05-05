Regresan las visitas teatralizadas al puerto de A Coruña con nuevas zonas por descubrir

Un año más, el puerto de A Coruña abre sus puertas para darse a conocer con visitas teatralizadas. Como es habitual, el guía turístico Suso Martínez será el encargado de llevarlas a cabo.

Como novedad, este año las visitas se extenderán a más terrenos portuarios, como la zona de la Palloza.

"Creo que va a ser interesante porque va a permitir que gente que ha venido otros años pueda descubrir zonas nuevas. Seguimos con esta idea de abrir el puerto a los ciudadanos y que la gente conozca su puerto", explicó durante la presentación de las visitas el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.

En total, serán 25 sesiones con un cupo de 30 visitantes. Las visitas, de carácter gratuito, duran una hora y media y se llevarán a cabo los sábados y domingos en mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre. Durante julio y agosto se suspenderán.

Este sábado, 9 de mayo, será el primer día en el que se pueda acudir a esta actividad. La reserva de entradas abrirá a las 12:00 horas.

Cómo son las visitas al puerto

Por su parte, Suso Martínez recalcó que estas visitas sirven para que "la ciudadanía recupere espacios en el puerto. Los cruceristas entienden muy bien que esta es una ciudad-puerto".

"A Coruña, desde la época de Julio César, es una ciudad-puerto", continuó, antes de añadir desde su amplia experiencia que "esta es la mejor visita que se puede hacer desde el punto de vista narrativo. Este año es diferente".

Las visitas comenzarán en la Palloza, en la "ventana arqueológica más importante de Galicia porque desde ahí se ve una rampa que es fundamental para el desarrollo de esta institución en el siglo XVIII". El guía avanzó además que se hablará "mucho de América, de Europa, de las conexiones entre todas las Españas del momento, de los correos marítimos...".

Otros aspectos que podrán descubrir los visitantes son la Fábrica de Tabacos, la propia Autoridad Portuaria o la Lonja del Gran Sol, todo ello para entender la "identidad marítima mariñeira de A Coruña" y por qué se conoce a este como el puerto "del muro".

Durante el paseo por los muelles, Suso hará un repaso a las películas que aquí se rodaron y también se recordarán los transatlánticos que atracaban aquí o las grúas "mejor conservadas y más antiguas que hay en toda la Península Ibérica" y que son el ejemplo del desarrollo y del modernismo de la ciudad.

La plaza de Ourense será el destino final donde, junto al mural, que antes era el punto inicial de la visita, se finalizará el recorrido repasando las historias de la ciudad y del puerto.