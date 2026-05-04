Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra suman al plan de la Xunta para atraer nuevas rutas aéreas en Galicia

Las diputaciones de A Coruña y Pontevedra han decidido incorporarse a la estrategia impulsada por la Xunta para reforzar la llegada de nuevas conexiones aéreas a Galicia. Ambas administraciones provinciales participarán también en el Grupo de Trabajo de Conectividad, un órgano que busca coordinar esfuerzos para mejorar la oferta de vuelos mediante acciones de promoción turística.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, valoró de forma positiva el encuentro celebrado este lunes, destacando que la reunión fue "provechosa" y permitió avanzar en la concreción del plan.

El responsable autonómico confirmó que durante este mes y en próximas fechas se producirán contactos con distintas aerolíneas, con el objetivo de materializar nuevas rutas.

Dentro de esta hoja de ruta, la Xunta contempla una aportación económica de 100.000 euros por cada nueva conexión aérea que se confirme, con un límite de dos rutas por aeropuerto cada año, destinada a acciones de promoción en los mercados de origen.

Por parte de la Diputación de Pontevedra, su vicepresidenta, Luisa Sánchez, puso en valor el ambiente de colaboración entre instituciones y defendió la necesidad de "sumar esfuerzos". La dirigente provincial explicó que la aportación económica dependerá del tipo de campaña turística que se diseñe, diferenciando entre acciones más estáticas y otras de carácter dinámico, que requerirán una mayor inversión.

En la reunión también participó Ignacio Biosca, director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, quien destacó el carácter "constructivo" del encuentro y la buena disposición de las administraciones. Biosca subrayó que el avance es progresivo, pero firme, y consideró clave la implicación de las diputaciones en este proceso.

El pronunciamiento de Santiago y A Coruña

Desde el ámbito municipal, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, señaló que todavía no se conocen en detalle las condiciones de la propuesta autonómica.

En este sentido, reclamó una reunión específica para definir aspectos como qué se considera una nueva ruta o cómo se articulará la colaboración económica, mientras el consistorio continuará desarrollando su propia estrategia de forma independiente.

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, explicó que en la reunión se avanzó en la definición de criterios para negociar con las aerolíneas y mejorar la conectividad de los aeropuertos gallegos.

"Se han dado pasos para fijar las bases que deben regir tanto las conversaciones con las compañías como los instrumentos de financiación necesarios para reforzar el apoyo institucional a un objetivo estratégico como es la conectividad aérea", indicó.

Castro subrayó que el contexto actual es especialmente complejo, marcado por la falta de flota en las aerolíneas y la situación geopolítica internacional, lo que dificulta la captación de nuevas rutas. "Competimos en un escenario muy exigente para lograr conexiones de primer nivel", apuntó.

El edil valoró positivamente la creación de este grupo de trabajo, destacando que "por primera vez existe un órgano de coordinación que se reúne de forma periódica y busca dotar de coherencia al sistema aeroportuario gallego". No obstante, advirtió de que el ritmo de los avances "no es el deseable", pese a reconocer el esfuerzo realizado hasta ahora.

En este sentido, avanzó que las próximas semanas serán clave, con un incremento de los contactos con aerolíneas. "Desde el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo, intensificaremos las negociaciones con un doble objetivo: atraer visitantes de mercados estratégicos y mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial", señaló.

Además, Castro reclamó una mayor implicación económica de las administraciones. "Trasladamos la necesidad de incrementar el apoyo público, que consideramos insuficiente para afrontar los retos actuales de los aeropuertos gallegos", afirmó, confiando en que tanto la Xunta como la Diputación de A Coruña refuercen su compromiso en este ámbito.