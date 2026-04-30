El aeropuerto de Santiago cumple una semana cerrado: ¿Cómo avanzan las obras?

La zona de la cafetería del aeropuerto de Santiago el día antes del cierre. Quincemil

Se cumple una semana del cierre al tráfico aéreo del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. La terminal permanecerá inoperativa durante más de un mes, hasta el 27 de mayo, debido a los trabajos de regeneración del pavimento de la pista. El 22 de abril, a las 23:25 horas, un avión con destino a Barcelona fue el último en salir del aeródromo compostelano durante los próximos 35 días.

Pasajeros que aterrizaron en el último vuelo que operó la terminal de llegadas, procedente de Málaga, explicaron que "lo más llamativo es ver la cafetería vacía". La zona pública del edificio y el parking, en todo caso, seguirán abiertos durante las próximas semanas, aunque no habrá actividad comercial ni vuelos.

El aeropuerto de Lavacolla ya permaneció cerrado desde el mes de enero durante 24 semanas, pero en horario nocturno (de 23:30 hasta las 5:30 horas) y sin afectar al tráfico. Los trabajos que se llevaron a cabo durante esas semanas, como canalizaciones, tendido del cable primario o acopio de materiales y equipo, ya han finalizado.

Ahora se está realizando la fase más compleja de las actuaciones correspondientes con la regeneración profunda de la pista, que "continúa de acuerdo con la planificación prevista", según han confirmado fuentes de Aena a Quincemil. Precisamente debido a su complejidad y al tipo de trabajos a realizar, ha sido necesario cerrar el aeropuerto a la llegada o salida de vuelos.

La obra fue adjudicada a las empresas Padecasa Obras y Servicios S.A, Infraestructuras Conelsan S.A, y F.Gómez y Cía S.L por un importe total de 26.613.000 euros, en los que incluye también la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, la nivelación del terreno de las áreas críticas y las franjas de seguridad a ambos lados de la pista y la renovación de los sistemas ILS del aeropuerto, entre otras actuaciones.

Durante estos primeros días de cierre, se ha procedido a la señalización de la zona de obras y a desmontar el balizamiento de la pista. De igual modo, se ha iniciado el fresado, el movimiento de tierras en el pavimento de la pista y se ha avanzado en trabajos como la nivelación o el extendido del aglomerado. Respecto a la obra del ILS, los trabajos "siguen la programación establecida".

Los trabajos en la pista extenderán alrededor de 73.000 toneladas de asfalto generados en una planta de aglomerado ya montada en el aeropuerto. Para la ejecución de las actuaciones, además, la superficie que se va a pintar para la reposición de la señalización horizontal de la pista es de 13.600 metros cuadrados, cumpliendo con lo estipulado por la normativa vigente.

Respecto a la renovación de la instalación de balizamiento se van a utilizar alrededor de 900 balizas tipo LED de última generación y se tenderán más de 100 kilómetros de cable.

Refuerzo de conexiones Alvedro - Santiago

El aeropuerto de Alvedro ha asumido la mayor parte de las operaciones áreas del aeropuerto de Lavacolla durante estos 35 días de cierre. Para hacer frente a la mayor demanda de pasajeros que viajan desde Santiago y desde Alvedro, la Xunta ha reforzado la línea de autobuses que conectan ambas ciudades, con nuevos servicios en ambos sentidos de lunes a viernes:

Desde la intermodal de Santiago hasta Alvedro se incorporan salidas a las 10:05, 14:25, 18:55 y 19:55 horas, sumándose a las ya existentes de las 09:30 y 17:00 horas

se incorporan salidas a las 10:05, 14:25, 18:55 y 19:55 horas, sumándose a las ya existentes de las 09:30 y 17:00 horas Desde Alvedro hasta la intermodal se incorporan salidas a las 10:15, 12:15, 18:15 y 21:15 horas, además de las conexiones actuales de las 05:30 y 13:15 horas

El refuerzo se extiende también durante el fin de semana. Los sábados habrá salidas a las 10:15 y 12:15 horas desde Alvedro, que mantiene la de las 12:10 horas, mientras que desde Santiago se incorporan servicios a las 10:05 y 19:55 horas al de las 13:00 horas.

Los domingos y festivos se incorpora una nueva salida desde el aeropuerto a las 18:15 horas, además de la existente a las 12:10. Desde Santiago, habrá dos servicios más (10:05 y 19:55 horas), que se añaden a la disponible a las 13:00 horas.

El servicio comenzó el pasado 23 de abril con normalidad. Los primeros pasajeros explicaron que no habían tenido ningún problema para comprar los billetes, aunque hubo alguna confusión sobre si los buses iban directos o no a Alvedro y algún retraso.

Los taxistas que trabajan a diario en Lavacolla, por otro lado, se han desplazado al centro de la ciudad y a la estación intermodal para reforzar el servicio urbano de Santiago. "En el caso de que saturemos un poco porque no venga tanto volumen de gente nos plantearemos otras alternativas", aclaraba a Quincemil el representante de Radio Taxi, Manuel Sánchez.

La zona pública sigue abierta

Más de una decena de establecimientos comerciales atienden a diario a los pasajeros que pasan por Lavacolla, desde tiendas duty free, de ropa, quioscos o restaurantes y cafeterías. La zona pública del aeropuerto y el parking continúan abiertos, pero la mayor parte de los locales han decidido echar el cierre mientras duren las obras.

"Vamos a cerrar", comenta una trabajadora de uno de esos establecimientos a Quincemil, antes de añadir: "Nos han ofrecido irnos de vacaciones o ERTE". Este mecanismo se repite en la gran mayoría de los locales de la terminal para afrontar este parón de cinco semanas.

Así, son pocos los establecimientos que permanecen abiertos, como algún local de restauración -con reducción de trabajadores en su plantilla-, y que ofrece sus servicios a los operarios que llevarán a cabo las obras de la pista o de la propia terminal, como los trabajadores de Aena.

Precisamente, fuentes de la empresa aeroportuaria afirman que sus trabajadores continuarán en Lavacolla para realizar otro tipo de tareas que se pueden desarrollar sin actividad aeronáutica, "como formación". Ninguno de ellos, aseguran las mismas fuentes, verán modificado su sueldo o su horario mientras dure el cierre en la terminal compostelana.

Así reabrirá el aeropuerto de Santiago

El aeropuerto de Santiago volverá a la actividad con 34 rutas, 17 de ellas internacionales, y con destinos a tres continentes por primera vez en su historia.

Esto es posible gracias a la recién estrenada conexión con Marrakech y a los vuelos que conectarán Nueva York con la capital gallega. Londres Heathrow, Londres Stansted, Londres Gatwick, Zúrich, París, Ámsterdam, Dublín, Bruselas, Cork, Basilea, Ginebra y Ámsterdam son los otros destinos desde Lavacolla.

Lufthansa, además, incrementará sus vuelos a Frankfurt: la aerolínea sumará 42 frecuencias más en verano, pasando a un total de 132. El aeropuerto de Santiago, de esta forma, contará con una frecuencia diaria a la ciudad alemana en julio y agosto y con cinco semanales en junio, septiembre y octubre