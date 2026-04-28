¿Está en peligro la continuidad de Ryanair en el aeropuerto de Santiago de Compostela?

El aeropuerto de Santiago-Rosalía permanece cerrado desde el 23 de abril por las obras de renovación llevadas a cabo. Su apertura, el 27 de mayo, traerá consigo por primera vez en la historia destinos a tres continentes, como el vuelo directo desde Santiago a Nueva York, y ya iniciado hace unos meses con Marrakech. Unas conexiones que podrán atraer más viajeros, tras unos meses en los que el aeropuerto de Lavacolla ha perdido casi el 30% de viajeros en este primer trimestre del año.

La bajada de pasajeros está bastante relacionada con el cierre de la base de dos aviones de la compañía Ryanair en el aeródromo compostelano. La compañía irlandesa redujo sus operaciones un 80% en la capital gallega, eliminando rutas como Gran Canaria, Valencia (la única compañía que conectaba Galicia con la ciudad), Sevilla o Tenerife. Lejos de revertir la situación, desde la compañía critican que, aeropuertos como Santiago, "no pueden atraer a las aerolíneas para sustituir o aumentar la capacidad perdida porque las tasas de Aena son absolutamente competitivas".

A través de un comunicado difundido este lunes, la compañía ha criticado que el Gobierno de España "abuse de suposición de monopolio" de Aena, donde atesora el 51% de las acciones, y provoque "la salida de las aerolíneas de las regiones españolas". Desde Ryanair explican que el Estado prevé ingresar este año 834 millones de euros, mientras que denuncian que casi un 70% de los aeropuertos regionales continúan perdiendo "rutas, turistas y puestos de trabajo".

Asimismo, lamentan que el Estado invierta 800 millones de euros en aeropuertos de Aena en el Reino Unido y Brasil, "mientras continúa mirando hacia otro lado ante la situación de los aeropuertos regionales de España".

Entre esos aeropuertos regionales, se encuentra el Rosalía de Castro de Santiago que, según la compañía, están "desangrándose" perdiendo tráfico "por la fallida estructura de precios de alto coste de Aena". De esta manera, desde Ryanair afirman en el comunicado que los datos de pasajeros seguirán disminuyendo tras una reducción de 3 millones de plazas en los últimos 18 meses. Por otro lado, la compañía irlandesa sí crecerá en los principales aeropuertos de España, "donde Aena pretende consolidar el tráfico de aerolíneas a costa de un desarrollo regional equilibrado".

"Aena ha fallado por completo a los aeropuertos regionales de España", lamentan desde Ryanair mientras que manifiestan que el Gobierno español utilice su participación del 51% en Aena para reinvertir los beneficios en la reducción de tasas aeroportuarias. De introducirse tasas aeroportuarias competitivas, desde la aerolínea señalan que podrían lograr un crecimiento del 40% en España, añadiendo 33 nuevos aviones con base en el país, con 5 nuevas bases regionales y aumentando el tráfico español "hasta los 77 millones de pasajeros al año para 2031".

Continúa la pérdida de plazas

El CEO de la compañía, Eddie Wilson, criticó que "son las regiones las que están pagando el alto precio de la pérdida de desarrollo económico" mientras el Estado "recauda miles de millones en dividendos y supervisa la transferencia de miles de millones de euros a aeropuertos extranjeros".

Así, informa de que el tráfico de Ryanair en los aeropuertos regionales, como el de Lavacolla, "seguirá disminuyendo", lo que supondría una pérdida de otros 1,2 millones de plazas (3 millones de plazas perdidas desde el verano de 2024). Wilson pide que el Gobierno español actúe, primero, en "bloquear" las subidas de precios previstas por Aena en el DORA III (un 21% más la inflación). En segundo lugar, exige que el Estado imponga tarifas aeroportuarias más bajas en los aeropuertos regionales para que "la infraestructura existente se utilice adecuadamente y las regiones puedan competir por rutas y turistas".

También explicó que Ryanair "tiene listo" un plan de crecimiento en España con "más aviones, más rutas y una mayor conectividad durante todo el año", en especial en las regiones españolas. Este plan supondría, según el CEO, un crecimiento del 40% de la compañía en España. "El Gobierno español no puede seguir beneficiándose de un dividendo de 834 millones de euros mientras infraestructuras aeroportuarias esenciales en España permanecen sin uso y su propia política de precios ahuyenta rutas, turistas y puestos de trabajo", criticó Wilson.