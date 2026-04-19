Todo lo que necesitas saber sobre los 35 días en los que el aeropuerto de A Coruña tendrá más vuelos

Vista de la terminal de Alvedro con pasajeros en colas de facturación. Quincemil

Sin casi tiempo para encajar la reciente desaparición de tres rutas (Londres-Gatwick, Málaga y Valencia), el aeropuerto de A Coruña se prepara para recibir a partir del jueves 23 de abril una inyección de pasaje adicional con la absorción temporal de vuelos procedentes de la terminal de Santiago, cuya pista estará en obras.

Los usuarios de Alvedro, que en el primer trimestre han aumentado su ocupación un 3,4% respecto al mismo periodo del año pasado, serán testigos de mayor actividad en unas instalaciones que tendrán más vuelos, más facturación, más controles de seguridad y más atención a un público creciente.

También más transporte hacia y desde la terminal, tanto para trasladar en autobús, taxi y vehículos particulares a los viajeros de A Coruña y su comarca como a los de Santiago de Compostela y su área que entre el 23 de abril y el próximo 27 de mayo volarán desde Alvedro.

A continuación, y después de que Aena presentase esta semana el plan de refuerzo durante este periodo, se detallan los aspectos más importantes a tener en cuenta para quienes necesiten hacer uso de la terminal coruñesa en las próximas semanas y movilizarse en su entorno. "Un gran reto", calificó Joan Ibáñez, director de Alvedro, quizá una prueba de fuego para el futuro.

¿Cuántas rutas y vuelos asumirá Alvedro en total?

De los seis destinos actuales que cubre el aeropuerto de A Coruña (Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife Norte, Ginebra y Milán) se pasará a once, por el añadido de las conexiones directas a Londres-Heathrow, París-Orly, Málaga, Sevilla y Palma de Mallorca.

A Coruña asumirá también conexiones de Santiago que ya se operaban en Alvedro, las de Barcelona, Tenerife Norte y Gran Canaria.

Usuarios de Alvedro en la terminal. Quincemil

Este aumento de movilizaciones provocará un incremento de operaciones del 70% durante 35 días: de 856 previstas inicialmente a 1.486 programadas, informa Aena.

Habrá días en los que se superen los 50 vuelos contando los viajes de ida y vuelta (otros entre 40 y 44). Con una media de 180 plazas por avión y una ocupación alta, la cifra de usuarios rondaría los 8.000 diarios.

¿Cómo quedan las frecuencias?

El refuerzo en la operatividad de Alvedro incluye el aumento de algunas frecuencias a destinos. Madrid (Iberia) añadirá seis frecuencias semanales a las cinco diarias que hay en Alvedro, con aumento de capacidad en el primer vuelo de la mañana. Barcelona (Vueling) pasará de las tres y cuatro diarias a las cuatro y cinco hasta el 27 de mayo.

Los vuelos a Palma de Mallorca contarán con ocho frecuencias semanales, a Tenerife Norte seis, a Málaga y Gran Canaria cinco y a Sevilla cuatro.

Un avión de la aerolínea Binter aterriza en Alvedro. Cedida

Las conexiones de Vueling a Londres-Heathrow y París-Orly ofrecen un vuelo diario; las ya existentes de Easyjet a Ginebra y Milán, dos semanales.

¿Cómo se organizarán los servicios en la terminal coruñesa?

El plan de refuerzo anunciado esta semana señala que será necesaria una reorganización del flujo de pasajeros para facilitar su paso por la terminal de Alvedro. En las zonas de embarque y desembarque se abrirán dos nuevas puertas y habrá más equipamiento y personal para el paso por los filtros de seguridad.

Las áreas de restauración y la sala VIP ganarán aforo. Los servicios de limpieza, mantenimiento y seguridad sumarán más trabajadores, así como para atender a personas con movilidad reducida con adecuación de las instalaciones.

Los responsables de Aena que presentaron el plan de refuerzo dijeron, sin dar cifras, que trabajadores de otros aeropuertos podrán desplazarse al de A Coruña para atender servicios, un "mecanismo habitual" en el gestor aeroportuario.

¿Dónde se podrá aparcar?

A las más de 1.200 plazas de aparcamiento actuales se añadirán otras 700. Además de poder utilizar las áreas y plantas existentes frente al edificio de la terminal, los usuarios podrán dejar sus vehículos en una zona de larga estancia junto a la carretera de Santiago (N-550), ante la rotonda de acceso a Alvedro, que en su día funcionó como estacionamiento provisional.

En naranja, aparcamiento habilitado para aparcar en el acceso al aeropuerto de Alvedro.

A este punto se movilizarán cada cuarto de hora autobuses lanzadera gratuitos para llevar pasajeros hasta la terminal, si bien hay una senda peatonal que se tarda 12 minutos en recorrer a pie.

El servicio de alquiler de coche en el aeropuerto ofrecerá 60 plazas más.

¿Qué servicios de transporte al aeropuerto habrá?

El taxi es un medio de transporte habitual para movilizar pasajeros a Alvedro o desde el aeropuerto. La Xunta ha autorizado a todos los taxistas con licencia de A Coruña y Culleredo a prestar su servicio en la terminal en los 35 días que dure el incremento de actividad.

Se mantendrán las condiciones de ordenación en la parada de taxis según quedaron establecidas en un convenio firmado en febrero entre la Consellería de Presidencia y los dos ayuntamientos, por el cual tendrán prioridad los taxistas de Culleredo en la cabecera de la parada con el primer vuelo del día y el primero de la tarde a partir de las 16:00 horas.

Taxis aparcados en la parada de la terminal de Alvedro. Quincemil

El acuerdo recoge 35 taxis en la parada (30 con licencia de Culleredo y cinco de A Coruña en igualdad de condiciones) y una bolsa de refuerzo con 30 profesionales de A Coruña esperando en una zona de reserva.

Los autobuses a Alvedro desde A Coruña mantendrán sus frecuencias para conectar la ciudad con la terminal. Con el cierre de Lavacolla, en Santiago habrá conexiones de la estación intermodal al aeropuerto coruñés, aunque el Gobierno gallego aún no ha detallado los horarios. Los usuarios podrán desplazarse con la Tarxeta de Mobilidade de Galicia, la Tarxeta Xente Nova y la tarifa +65.

¿Cómo afectará la huelga de controladores aéreos?

Este viernes comenzó una huelga indefinida de controladores aéreos que afecta a aeropuertos con torres de control gestionadas de forma privada, no por Aena. Uno de ellos es Alvedro. La disposición de servicios mínimos decretada por el Gobierno corre a cargo de la empresa concesionaria, Saerco, a la que los sindicatos convocantes del paro acusan de empeoramiento de las condiciones de trabajo.

La huelga, en principio, no afecta significativamente al servicio en la práctica, de manera que todos los vuelos que se operen en Alvedro podrían ser cubiertos por los controladores disponibles. A partir del día 23 habrá que comprobar si el personal del servicio es suficiente.