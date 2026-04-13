El Aeropuerto de Santiago sigue en descenso: 72.570 pasajeros menos en marzo

El aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro comenzaba el año con el descenso de pasajeros respecto al año anterior. En total, el aeropuerto registraba 133.079 usuarios (un 29,2% menos que en enero de 2025), unos números en descenso que continuaron en febrero con 130.533 pasajeros (una disminución del 29,8%) y que también se registraron en el mes de marzo con 172.067 pasajeros, un 29,7% menos que en el mismo mes de 2025.

En 2025, el tercer mes del año registraba 244.637 pasajeros (con un descenso del 5,5% respecto al año anterior), lo que supone una pérdida de 72.570 viajeros en el mes de marzo respecto a 2025. Unos datos que distan de los otros dos aeropuertos gallegos, donde Alvedro (A Coruña) repuntó con un 5,7% más de pasajeros y Peinador (Vigo) con el 1,5%.

De los más de 100.000 viajeros que pasaron por Lavacolla, de ellos 171.013 se desplazaron en vuelos comerciales: 139.149 con origen o destino nacional y 31.954, internacionales.

En lo referido a las operaciones, el aeropuerto compostelano atendió el mes pasado 1.440 movimientos de aeronaves, un 28,7% menos que en marzo de 2025. De ellos, 1.240 fueron vuelos comerciales (1.001 conexiones nacionales y 239 internacionales).

Durante el primer trimestre del año, el aeropuerto de Lavacolla ha contabilizado un total de 435.679 pasajeros (un 29,6% menos que en el mismo período de 2025) y ha gestionado 3.538 vuelos, un 30,3% menos.