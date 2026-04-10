El aeropuerto de Santiago reabrirá en mayo con más vuelos a Frankfurt y rutas en tres continentes

El aeropuerto de Santiago de Compostela cerrará el 23 de este mes para reabrir con el pavimento de la pista ya regenerado el 27 de mayo. Lo hará, además, con más conexiones de Lufthansa con Frankfurt.

Así lo ha explicado esta mañana la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en una rueda de prensa en la que concretó que el aeródromo compostelano volverá a la actividad con 34 rutas, 17 de ellas internacionales y con destinos a tres continentes por primera vez en su historia.

Esto es posible gracias a la recién estrenada conexión con Marrakech y a los vuelos que conectarán Nueva York con la capital gallega. Madrid, Tenerife, Gran Canaria, París o Barcelona seguirán estando disponibles en Lavacolla-Rosalía de Castro.

La alcaldesa, por otro lado, criticó la partida que la Xunta destinará a los tres aeropuertos gallegos. Un total de 600.000 euros repartidos en 100.000 euros para cada nueva ruta con un máximo de dos por año y aeródromo.

"Para situarnos, o Concello de Santiago en solitario consigna 1.180.000 euros nos orzamentos de Turismo para a mercadotecnia das aerolíneas", señaló Sanmartín, que criticó haberse enterado de la aportación de la Xunta a través de la prensa y no por el propio Gobierno gallego.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, mantuvo ayer una reunión con representantes de diferentes sectores en la capital gallega en la que no estuvo el ayuntamiento. "Ao Concello nin se lle informa nin se conta con el. Non se cumpre nin o máis mínimo respecto institucional", lamentó la regidora.

La alcaldesa hizo referencia a continuación a la necesidad de que la política aeroportuaria tenga una voz única, que sería la de la Administración autonómica de la mano de los concellos. Santiago, a este respecto, ofrece sumar lo que dedica a las campañas de promoción de la rutas, sus contactos y su capacidad técnica a la negociación.

"O Concello de Santiago, que está traballando en solitario, que leva traballando en solitario para captar rutas sen ningunha colaboración da Xunta, está disposto a ceder ese papel de maneira xenerosa, transparente e sincera, cun acordo no que todas as partes se comprometan a non competir entre si e en achegar a súa capacidade", explicó Sanmartín.

Durante la comparecencia, la regidora también hizo referencia a que la ciudadanía no solo viaja como turista, sino por razones de trabajo o académicas, por lo que la oferta de los aeropuertos gallegos debe adecuarse en todo caso a estas necesidades.

Sanmartín, por último, agradeció la propuesta del Clúster de Turismo, aunque no la valoró al no haber podido analizarla: "A nós parécenos máis interesante, en principio, diversificar destinos mais pensamos que antes de xulgala conviría coñecela".

Otros asuntos

Sanmartín, por último, reivindicó el trabajo de su Ejecutivo en las zonas rurales del municipio. La alcaldesa destacó que el nuevo modelo de transporte llegará a las parroquias rurales, en las que se han arreglado y dotado de comedores a las escuelas.

La regidora, además, señaló que se está invirtiendo en la rehabilitación de viviendas y la adecuación de las vías: "O investimento de recursos municipais é maior que na zona urbana se temos en conta a poboación, porcentualmente".