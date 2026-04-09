La Xunta destinará 100.000 euros a cada nueva ruta que opere en los aeropuertos de Galicia

La Xunta destinará 100.000 euros a cada nueva ruta que se establezca en los tres aeropuertos de Galicia, con un máximo de dos por aeródromo y año. Así lo ha dado a conocer este jueves el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que se ha reunido junto con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, con representantes del sector empresarial y turístico de Santiago de Compostela.

Esta aportación se sumará a las cuantías que movilicen los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, además de la propuesta de Aena. La Xunta indica en un comunicado que el objetivo es que una vez conseguida una nueva ruta, esta sea rentable a largo plazo.

El Gobierno gallego podrá realizar esta promoción directamente y también abrirá la posibilidad de firmar convenios con los ayuntamientos, si así lo desean, para que sean estos los que realicen esas actuaciones, siempre y cuando se destinen a promoción en origen.

El conselleiro de Presidencia reiteró que el Ejecutivo autonómico no va a financiar vuelos, sino que colaborará sumándose al modelo propuesto por Aena para la captación de nuevas rutas mediante promoción turística en origen.

Un modelo en el que, al plan de negocio de Aena, se suma el apoyo institucional para lograr una mejor coordinación en la que se impliquen todas las administraciones en la promoción turística.

Cada administración, indica el Gobierno gallego en un comunicado, deberá realizar sus aportaciones para esas nuevas rutas concretas, alcanzando así "una propuesta coordinada y conjunta que hasta ahora no existía".

Las reuniones siguen la próxima semana

La ronda de reuniones iniciada hoy en Santiago de Compostela extenderá la próxima semana a los sectores empresarial y turístico de las ciudades de A Coruña y de Vigo, así como a las diputaciones provinciales, a las que también se les solicitará colaboración.

Los encuentros se enmarcan en el intercambio de información entre instituciones para lograr captar nuevas rutas. A este respecto, la Xunta también ha solicitado una nueva reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria para seguir avanzando y que el resto de administraciones realicen sus aportaciones.

Una demanda de los empresarios

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha trasladado este jueves a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes "la necesidad urgente de reforzar la conectividad aérea de Galicia desde una visión estratégica, coordinada y plenamente alineada con las demandas reales del tejido empresarial gallego".



El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, se ha reunido con el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, al que le ha entregado un documento donde se analizan las necesidades de empresas y organizaciones empresariales respecto a la conectividad aérea.

"El análisis realizado por la CEG pone de manifiesto que la conectividad aérea no puede seguir siendo entendida únicamente como un elemento de movilidad o de atractivo turístico, sino como una infraestructura económica esencial para la competitividad, la internacionalización, la captación de inversión, la atracción de talento y el desarrollo equilibrado de Galicia", defiende Vieites.

Así, los empresarios abogan por consolidar Madrid y Barcelona como rutas estructurales irrenunciables en los tres aeropuertos, sobre todo en horarios adaptados al uso profesional y corporativo. El empresariado gallego identifica también como necesarias otras conexiones nacionales de alto valor económico y logístico, como Valencia, Bilbao, Sevilla o Málaga..



En el ámbito internacional, la prioridad es "asegurar una conexión eficiente y estable con los principales hubs europeos". En este sentido, los destinos considerados prioritarios son Londres, París, Frankfurt, Ámsterdam y Bruselas, junto con otros puntos de especial interés como Milán, Lisboa, Dublín, Roma o Zúrich/Ginebra, a los que se suman Estados Unidos y Latinoamérica, claves para la proyección exterior de numerosas empresas gallegas



"La CEG considera igualmente necesario abordar la política aeroportuaria gallega desde una lógica de sistema integrado, basada en la complementariedad y la especialización funcional, evitando la competencia interna y la fragmentación de la demanda. El propio tejido empresarial identifica un modelo en el que Santiago de Compostela actúe como principal nodo de conexión internacional, A Coruña refuerce su papel vinculado a los viajes de negocio y a la conexión con hubs europeos, y Vigo consolide su función al servicio de la industria, la exportación y la eurorregión, contribuyendo además a evitar la fuga de pasajeros hacia infraestructuras aeroportuarias externas", explica Vieites.



Alvedro

El Pleno de A Coruña aprobó este jueves dos mociones del BNG y el PP que coinciden en reclamar el impulso del aeropuerto de Alvedro tras la pérdida de conexiones (Londres-Gatwick, Málaga y Valencia) y en plena actividad del Comité de Coordinación Aeroportuaria para promover entre las administraciones la captación de nuevas rutas en las tres terminales gallegas.

La moción del BNG fue apoyada por el Gobierno local y contó con la oposición del PP, que presentó una enmienda de sustitución que fue rechazada. La iniciativa insta a la Xunta de Galicia a asumir los contratos por los que hasta ahora los ayuntamientos pactan las conexiones con las aerolíneas, en el caso de A Coruña a través del Consorcio de Turismo. Los populares pretendían con su enmienda eliminar la pretensión de que el Gobierno gallego financiase las rutas.

La moción del PP se aprobó por unanimidad del Pleno, y en ella se solicita al Concello coruñés que selle nuevos contratos con las compañías aéreas y que el Estado ejecute obras de ampliación en la terminal de Alvedro.

En el debate de las mociones conjuntas el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, afeó a la Xunta que "no asuma el papel de coordinador". "La Xunta tiene la obligación de reclamar la transferencia de las competencias de coordinación en materia aeroportuaria, no es normal que asista como espectador". dijo Castro.

El concejal nacionalista David Soto reclamó una "política aeroportuaria digna" y coincidió con los socialistas en exigirle a la Xunta que impulse rutas aéreas y aporte dinero para implantarlas.

El edil popular Gonzalo Mora acusó directamente a la alcaldesa, Inés Rey, de dejar escapar enlaces en Alvedro y le reprochó que atribuya a la Xunta responsabilidades sobre la situación del aeropuerto coruñés.