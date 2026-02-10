A Coruña recauda más de 400.000 euros en el primer trimestre de la tasa turística

A Coruña ha recaudado 407.000 euros en el primer trimestre de implantación de la tasa turística en la ciudad. Los datos son provisionales, por lo que la estimación es que la cifra pueda aumentar hasta el medio millón de euros. Esta mañana, representantes del sector turístico y del Concello de A Coruña, con la alcaldesa Inés Rey, mantuvieron un encuentro en María Pita dentro de la comisión de seguimiento de la tasa presidida por el concelleiro de Economía, José Manuel Lage.

En una rueda de prensa posterior, Rey explicó que 25 establecimientos hoteleros ya abonaron esta tasa y quedan otros seis que lo harán en los próximos días. El problema, según indicó la alcaldesa, está en las viviendas de uso turístico, que no están cumpliendo con esta normativa ni con su regulación.

Por ese motivo, el Concello iniciará próximamente un plan de inspección de estas viviendas con personal dedicado específicamente a ello.

La alcaldesa celebró también que, pese a las críticas que auguraban un descenso en las cifras de visitantes por la tasa, la ciudad recibió un 14,5% más de visitantes en el periodo de septiembre hasta diciembre respecto al año anterior. Se alcanzaron las 362.000 pernoctaciones, mientras que en otras ciudades como Santiago y Vigo la cifra descendió, lo que deja a A Coruña como la ciudad gallega en la que más aumenta el número de turistas, también en el dato de pernoctaciones anuales.

Para el Concello, esto es muestra de que la tasa "está funcionando".

Ahora, la comisión, que tuvo hoy su primera reunión, "velará pola correcta aplicación da normativa de recadación e o investimento que se vai facer. Nos vindeiros meses crearemos un selo específico da tasa para ofrecer información sobre o sector e sobre o destino dos fondos recadados".

Las aplicaciones concretas de estos fondos también se anunciarán próximamente, aunque Rey recordó que la tasa nació para "afrontar os servizos de limpeza e mantemento que se prestan aos visitantes e que non deberían recaer sobre o peto dos coruñeses".

Así es la tasa turística

La tasa turística de A Coruña entró en vigor el pasado mes de septiembre en la ciudad, con el pago obligatorio para quienes se hospeden en los hoteles y otros alojamientos turísticos. El recargo es de entre 1 y 2,5 euros por persona y día, dependiendo del tipo de alojamiento. En el caso de los cruceros, la tasa se comenzó a implementar en enero de este año, por lo que todavía no hay cifras de recaudación.

Con todo, la tasa tiene excepciones. No deberán pagarla deportistas federados que participen en competiciones oficiales, menores de edad, personas hospitalizadas, asistentes a congresos y profesores universitarios.

Su implementación fue recibida con críticas por parte del sector por las formas de cobro, entre otras cuestiones. Antes de su publicación, presentaron unas alegaciones que finalmente fueron desestimadas.