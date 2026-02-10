La consignataria de cruceros en A Coruña reclama liquidar la tasa turística barco a barco

Los cruceros que atraquen en A Coruña a partir de este año tendrán que abonar 1,5 euros por pasajero y día en concepto de tasa turística, aprobada en 2025 por el Gobierno local. La mayoría de los hoteles ya han liquidado el cobro del recargo municipal por pernoctaciones, como explicó este martes el Concello, pero la consignataria del puerto que opera con los buques no.

Rubine e Hijos lamenta no poder hacerlo ya, según atraquen los barcos en los muelles ya que los operan distintas navieras, en lugar de esperar al plazo de 20 días que tiene para remitir las liquidaciones el próximo mes de julio.

La consignataria recurrió en los juzgados la implantación de la tasa turística, al igual que la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Luis del Moral, su director, critica que “nadie del Concello se sentase a hablar” con ellos para abordar el cobro del impuesto.

"Queremos que alguien nos explique por qué a un avión o a un tren que llegue a la ciudad no se le carga con ninguna tasa por sus pasajeros y a un crucero que no pasa la noche en el puerto sí. Pero nunca hemos tenido una reunión", expone Del Moral.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó esta mañana que la tasa turística a los cruceros se aplica en cumplimiento de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos aprobada por la Xunta a finales de 2024, que confiere a los ayuntamientos la potestad de aplicar o no en función de su volumen de turistas.

El Concello no se acogió a esta norma en los meses siguientes porque no implantó la tasa hasta septiembre de 2025, y a lo largo de ese año solo matizó que solo si cambiase la normativa autonómica, el Gobierno local "estudiaría" su no aplicación a los cruceros. Como la ley no se ha modificado, la tasa se cobra, aunque no como la consignataria quiere.

Rubine e Hijos ha hecho ya las liquidaciones de gastos a los barcos que han atracado en A Coruña el primer mes de 2026. Un crucero con 6.000 pasajeros tendrá que abonar 9.000 euros en concepto de tasa, además del pago correspondiente a prácticos, amarre, terminal y otros gastos: el importe total roza los 50.000 euros, "un 20% más que sin tasa", apunta Del Moral.

"La web municipal no me deja hacer la liquidación. Tengo que esperar a julio", critica. El director de la consignataria, "como agente entre la compañía y el puerto", es partidario de poder liquidar individualmente el cobro del recargo en cada atraque, no cuando acumule ya un alto número de escalas a mitad de año. "Somos los que vamos a liquidar más turistas que cualquier hotel", justifica.

A Coruña espera recaudar medio millón de euros en el primer trimestre de la tasa

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, dio a conocer esta mañana los primeros datos de recaudación de la tasa turística desde su implementación el pasado mes de septiembre. El primer trimestre con tasa en la ciudad, correspondiente al último del año pasado, dejó 407.000 euros en la ciudad según los datos provisionales. A falta de recaudar las aportaciones de algunos alojamientos turísticos, el Concello espera alcanzar el medio millón de euros.

En una rueda de prensa, la alcaldesa indicó que las viviendas de uso turístico están incumpliendo en parte con esta aportación. Por este motivo y por otros incumplimientos de la normativa que las regula, el Concello llevará a cabo un plan de inspección con personal dedicado en exclusiva a ello.

Además, Rey destacó las buenas cifras de visitantes en la ciudad, especialmente en los meses de implantación de la tasa. Frente a las críticas que preveían un descenso en el número de turistas por el cobro de este importe, de entre 1 y 2,5 euros, los últimos datos de pernoctaciones en la ciudad apuntan a un incremento del 14,5% en los tres últimos meses del 2025.

Próximamente, el Concello presentará un sello que servirá para ofrecer información sobre la tasa y a qué se destina. La idea es que lo recaudado sirva para sufragar costes de limpieza y mantenimiento del sector turístico.