Restricciones y regulación hacen caer en Galicia un 22% las viviendas turísticas en un año

Todo auge suele tener después una caída, como un globo que poco a poco se desinfla. Las estadísticas reflejan esa dinámica, como muestran ahora las de las viviendas turísticas que hay en España. En un año decrecen en el conjunto del país, también en Galicia.

El descenso en la comunidad gallega entre noviembre de 2025 y el mismo mes del año anterior es del 22,6%, según los datos que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Galicia hay ahora 15.236 viviendas turísticas. En España, donde la caída es del 12,4%, son 329.764.

Los datos aparecen en una encuesta experimental que estima el número de alojamientos de vivienda turística en el país, sin distinguir entre apartamentos turísticos o pisos de uso turístico, "para dar respuesta a la creciente demanda de información que hay sobre esta materia".

También se ha producido una disminución de plazas similar en estos alojamientos, del 23,14%, al pasar de 104.386 a 80.227, de acuerdo con las cifras del INE.

La provincia de A Coruña experimenta una disminución anual de viviendas turísticas del 27,1% (de 7.156 a 5.216 entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025). En Pontevedra pasan de 8.721 a 6.684 en el mismo periodo, un 23,3% menos. Las caídas en Ourense y Lugo, con menos volumen de este tipo de alojamientos, son del 12,4% y el 12,6%.

Los pisos turísticos representan solo el 1,24% sobre el total de viviendas de la comunidad, un porcentaje que se ha reducido con respecto a los de mayo pasado (1,43%) y a noviembre de 2024 (1,41%).

Registro único

El descenso de viviendas turísticas en el país y en las comunidades coincide con la implantación de medidas restrictivas. Desde el pasado 1 de julio está vigente el nuevo registro de alquileres de corta duración, de obligado cumplimiento. La mayor parte de las 412.253 solicitudes de registro presentadas corresponden al alquiler turístico, mientras que el restante 22% son pisos de alquiler no turístico, es decir, de temporada.

Turistas con maletas caminan por el centro de A Coruña. Quincemil

Dueños de pisos turísticos han optado por retirar su propiedad del arrendamiento turístico para cambiarlo por la modalidad de temporada.

A comienzos de este mes de febrero, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales en España y pidió que se retiren sus anuncios.

Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos, en línea con la normativa europea que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. En Galicia se revocaron 3.829 solicitudes.

Caída de las VUT en las ciudades

Las viviendas de uso turístico (VUT) o vacacional, alquiladas por breves periodos de tiempo como días o semanas, también han descendido en un concello que las regula con limitaciones a su actividad, A Coruña. Una ordenanza solo los permite en plantas bajas o primeras plantas, así como en edificios dedicados exclusivamente a este tipo de alojamientos. Santiago también regula las VUT desde noviembre pasado.

Tras meses seguidos de aumento de VUT en la ciudad herculina, desde que entró en vigor el registro único estatal, ya con la ordenanza municipal aprobada, el número cayó de 1.398 en julio del año pasado a 1.239 en febrero de 2026, un 11,3% menos. Parte de los propietarios que no cumplen los requisitos reguladores han cambiado el arrendamiento vacacional por el de temporada.

Otras caídas. En Santiago hay hoy 632 VUT, frente a las 699 que había en julio de 2025. En Vigo las cifras pasaron de 2.414 a 2.076 desde que funciona el registro único.