Oleiros (A Coruña) abre los primeros expedientes para sancionar las viviendas de uso turístico

El Concello de Oleiros (A Coruña) ha sido el primero en Galicia en prohibir las viviendas de uso turístico (VUT). Desde 2021 están vetadas en el municipio de acuerdo con un decreto firmado por su alcalde, Ángel García Seoane. Pero este tipo de pisos tienen actividad en Oleiros y el Registro de Empresas y Alojamientos Turistícos (REAT) de la Xunta recoge 92 a fecha de 1 de septiembre de 2024. El Gobierno municipal ha empezado a abrir expedientes sancionadores a los propietarios de VUT.

"No está permitido el uso turístico en viviendas y apartamentos turísticos ni tampoco las viviendas de uso turístico". No puede ser más claro el decreto. "En Oleiros hay un plan general que impide las VUT. Las viviendas son residenciales y se pueden alquilar según el arrendamiento tradicional, pero no se pueden alquilar ni por días sueltos ni por habitaciones", añaden fuentes municipales.

El alcalde reclamó el mes pasado a la Xunta y al Estado que realizasen un control a las VUT en Oleiros tras denunciar falta de vigilancia por parte de las dos administraciones. "Incumplen la normativa municipal, causan un incremento de los precios de las viviendas en alquiler y provocan un deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las zonas de alta demanda turística", protestó García Seoane.

Ante la falta de control del Estado y de la Xunta, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Oleiros? Las mismas fuentes municipales señalan que este mismo verano el Gobierno local "ha abierto varios expedientes sancionadores", sin concretar cuántos. Aún no se han impuesto multas, "se está en el proceso administrativo" previo a la sanción, que afectaría a propietarios de viviendas donde se advierte "un uso irregular", apuntan.

Aviturga: "Vetar lo ilegal"

La asociación gallega que engloba a los propietarios de viviendas de uso turístico, Aviturga, considera que las únicas VUT "legales" son las que figuran con licencia en el REAT; las que no tienen autorización incurren en un caso de "intrusismo" que denuncian. Fuentes de esta entidad admiten que están de acuerdo en que Oleiros identifique y "persiga" los pisos turísticos "no legales".

El Concello oleirense no aclara si los expedientes abiertos son relativos a las 92 VUT operativas en el registro gallego o afectan solo a otras sin licencia. "Es el Ayuntamiento el que tiene la decisión, al margen de lo que la Xunta autorice o no autorice", indican las fuentes del Concello, que añade: "Lo recoge el plan general: no se puede alquilar por días, para eso están los hoteles".

Cuando entró el vigor el decreto de 2021 que prohíbe las VUT en Oleiros había 100 unidades que ofrecían 548 plazas. Los números se habían incrementado significativamente, al igual que en muchos concellos turísticos de Galicia, ya que solo un año antes había 67 pisos de este tipo. A mediados de 2022 las cifras habían bajado a 94 y 510 plazas. Y ahora hay 92.

En portales inmobiliarios en internet especializados en alojamientos para turistas se han ofertado este verano apartamentos y viviendas turísticos en Oleiros, además de hoteles. En agosto, una noche en ellos costaba entre 98 y 150 euros. Los precios mínimos para octubre en los mismos alojamientos rondan los 65 euros.

Regulación en A Coruña

En A Coruña, el Gobierno local tiene previsto reunirse en los próximos días con los sectores inmobiliarios de la ciudad para presentarles un borrador de la ordenanza con la que pretende regular las VUT, que en determinadas zonas de la ciudad restringirá a plantas bajas, primera planta y edificios completos dedicados a uso turístico.

Como en otras localidades gallegas, el aumento de VUT ha sido también notable en A Coruña. Las VUT han aumentado un 136% en la ciudad desde finales de 2021 (cuando ya estaban prohibidas en Oleiros), al pasar de 572 a 1.353, la cifra actual a 1 de septiembre de 2024.