Volotea no dejará de operar en Alvedro en 2025, según el Ayuntamiento de A Coruña

Volotea no dejará de operar en A Coruña en 2025, según la información de la que dispone a día de hoy el Ayuntamiento. Hace dos semanas surgieron dudas sobre el futuro de las conexiones del aeropuerto coruñés con Valencia y Málaga porque la compañía no permitía adquirir ningún billete a esos destinos desde enero de 2025. No obstante, el concejal de Turismo y Cultura, Gonzalo Castro, aclaró la situación esta mañana.

La razón por la que la compañía todavía no deja reservar asientos para el próximo año es por "cuestiones de operatividad en la venta de los billetes". El contrato con Volotea está vigente hasta abril del 2026 y, en principio, nada hace presagiar al Ayuntamiento que la compañía vaya a faltar al acuerdo. "Non hai nada que faga indicar que poidamos estar nunha situación de abandono das obrigas da compañía", llegó a garantizar Castro.

La compañía, preguntada por Quincemil, se justificó explicando que están trabajando en la planificación del próximo año y evaluando diversas opciones. "Se irán cargando nuevas rutas y fechas conforme se vayan formalizando", apuntaron.

No obstante, no sería la primera vez que Volotea prescinde de una de sus líneas en Alvedro. En enero, ya dejó de operar su conexión con Bilbao, la más longeva que tenía en el aeródromo coruñés.

En su página web, Volotea cuenta ofrece la conexión A Coruña-Málaga para el 3 y 6 de enero de 2025. Por otra parte, el vuelo que une la ciudad herculina con Valencia puede adquirirse para el 2 y 5 de enero del año que viene.