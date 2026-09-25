MJ Cachón: "El SEO ya no puede consistir simplemente en posicionar una lista de palabras clave"

A Coruña vivirá mañana una gran cita con el marketing digital: Palexco acoge una nueva edición de Raiola Marketing Conference. Y una de las ponentes será la consultora SEO y directora de la agencia Laika, María José Cachón.

Junto con profesionales de la talla de Luis M. Villanueva, Chuiso y Olga Ortega, MJ Cachón aportará su visión sobre el SEO, su evolución, y por supuesto, enseñará trucos y aplicaciones para lograr el éxito esperado. Y por supuesto con la IA en el horizonte y analizando cómo esta tecnología influye hoy en día en el trabajo de los consultores SEO.

"Hablaremos de qué está funcionando, qué ha dejado de funcionar y cómo estamos adaptando las estrategias a este nuevo escenario cada uno desde su perspectiva y experiencia", nos adelanta en esta entrevista.

El próximo 26 de septiembre participas en el evento Raiola Marketing Conference. ¿Qué es lo que vas a exponer?

En la RMC voy a participar, un año más, en la mesa redonda de SEO, junto a grandes colegas como Luis Villanueva, Chuiso y Olga Ortega.

Más que hacer una lista de tendencias, la idea es hablar de cómo está cambiando el SEO y, sobre todo, de qué estamos viendo realmente en proyectos y no solo de aquello que más hype levanta.

Llevamos años escuchando eso de que el SEO está muerto y, curiosamente, cada vez tenemos más cosas que analizar y desde LAIKA, la agencia que dirijo, vemos que está más vivo que nunca: ahora tenemos Google, buscadores alternativos, redes sociales y, además, las IAs que también responden directamente a las búsquedas de los usuarios en un escenario muy retador.

Así que hablaremos de qué está funcionando, qué ha dejado de funcionar y cómo estamos adaptando las estrategias a este nuevo escenario cada uno desde su perspectiva y experiencia.

El SEO ha cambiado muchísimo en los últimos años, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial. ¿Qué significa hoy hacer SEO y qué ha dejado de funcionar?

Para mí, hacer SEO hoy significa entender cómo buscan las personas, cómo funcionan los distintos sistemas que responden a esas búsquedas y conseguir que una marca sea relevante para ambos.

El SEO ya no puede consistir simplemente en posicionar una lista de palabras clave y generar contenidos para intentar ocupar las primeras posiciones. Hoy, más que nunca, tenemos que poner en valor el SEO/GEO estratégico, poner la intención del usuario en el centro, aportar información que realmente sea útil y relevante, y combinar aspectos técnicos, de autoridad y de marca.

¿Y qué ha dejado de funcionar? Pues muchas de las estrategias basadas en producir mucho contenido sin aportar nada nuevo, dejarse llevar por tácticas cortoplacistas y no poner el foco en construir una marca potente.

La IA ha hecho algo muy evidente: producir contenido ya no es una ventaja competitiva. Por eso creo que el SEO cada vez tiene menos que ver con producir más y más con tener algo que merezca ser encontrado, citado o recomendado.

Google está incorporando cada vez más respuestas generadas por IA en sus resultados.

¿Estamos ante el principio del fin del modelo tradicional de buscadores o el SEO tiene todavía mucho recorrido?

Yo no hablaría del fin del SEO, sino del fin de una determinada manera de entender el SEO.

El comportamiento del usuario está cambiando y Google también (¿o Google cambia y el usuario cambia? eso lo dejo para la mesa del RMC :)) Antes hacíamos una búsqueda, recibíamos diez enlaces y decidíamos dónde hacer clic. Ahora, en muchas ocasiones, recibimos una respuesta directamente en la página de resultados o ni siquiera vamos a Google: preguntamos a una herramienta como ChatGPT o TikTok.

Eso cambia las reglas del juego, pero no elimina la necesidad de optimizar.

De hecho, creo que abre un campo enorme: ya no solo queremos aparecer en Google, también queremos que nuestra marca sea una fuente relevante para los sistemas de IA y que aparezca cuando un usuario pregunta por nuestra categoría, nuestro producto o nuestro servicio.

Entonces, tenemos que cambiar la balanza del ránking al: ¿dónde aparece mi marca cuando una persona busca información sobre lo que yo vendo?

¿Cómo puede una empresa saber si realmente está haciendo una buena estrategia SEO?

Una buena estrategia SEO debería estar conectada con los objetivos del negocio y los problemas que han de ser resueltos. ¿Estamos consiguiendo tráfico cualificado? ¿Estamos aumentando oportunidades o ventas? ¿Estamos llegando a nuevos mercados? ¿Estamos consiguiendo visibilidad en las búsquedas que realmente importan?

También tenemos que mirar más allá de Google. Si el comportamiento de búsqueda está cambiando, nuestra medición también debería hacerlo. Podemos empezar a analizar la presencia de nuestra marca en diferentes buscadores y plataformas de IA.

Y hay algo muy importante: los resultados SEO/GEO no suelen ser inmediatos. Muchas veces hablamos de seis, nueve o doce meses para ver el impacto real de determinados cambios.

Para mí, una buena estrategia es aquella que tiene objetivos de negocio claros, hipótesis que se pueden medir y capacidad para adaptarse cuando cambian los resultados. No simplemente una lista de tareas SEO que se ejecutan todos los meses.

Desde tu experiencia al frente de LAIKA, ¿cuál es el error más frecuente que cometen las empresas cuando intentan mejorar su posicionamiento en Google?

Creo que el error más frecuente es pensar que hacer SEO consiste en hacer cosas de SEO.

Me explico: muchas empresas empiezan a crear contenidos, optimizar titles, conseguir enlaces o corregir aspectos técnicos sin tener claro qué quieren conseguir con todo eso.

Y también existe una obsesión muy grande por mirar al competidor y copiar lo que está haciendo. Pero si todos hacemos exactamente lo mismo, es muy difícil destacar.

Desde LAIKA intentamos empezar siempre por el negocio: qué vende la empresa, a quién, en qué mercados, quiénes son sus competidores reales y qué oportunidades existen.

A partir de ahí construimos la estrategia SEO.

Y hay otra cosa que considero fundamental: entender que el SEO no es un botón que pulsas y funciona. Es una acumulación de señales y decisiones durante mucho tiempo. Por eso la paciencia y la consistencia son tan importantes.

La IA permite generar contenidos a una velocidad enorme. ¿Cómo puede una marca diferenciarse y conseguir visibilidad cuando todo el mundo puede producir contenido prácticamente al instante?

Totalmente, por eso creo que las marcas tienen que cambiar la pregunta. No se trata de preguntarnos “¿cuánto contenido puedo producir?”, sino “¿qué tengo que contar que realmente merezca la pena?”.

Experiencia propia, datos propios, estudios, casos reales, opiniones con criterio, información de primera mano… Todo aquello que nace de haber hecho, probado o aprendido algo y que no se puede replicar simplemente haciendo un prompt.

Y aquí creo que está una de las grandes oportunidades de esta nueva etapa del SEO: no competir con la IA en su terreno, sino darle a la IA información que solo tú puedes aportar.

Porque cuando generar contenido cuesta prácticamente cero, lo que vuelve a tener valor es tener algo original que decir.