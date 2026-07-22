Raiola Marketing Conference reunirá en A Coruña a referentes del marketing digital en septiembre

Raiola Marketing Conference (RMC) celebrará el próximo 26 de septiembre su novena edición en Palexco (A Coruña), donde volverá a reunir a algunos de los principales profesionales del marketing digital de España.

La cita, organizada por la empresa gallega Raiola Networks, ofrecerá durante toda la jornada un programa centrado en las tendencias actuales del sector. El cartel de este año contará con la participación de perfiles como Brais Moure (MoureDev), el empresario David Marchante, la experta en marketing Anna Pavlyuk, el especialista en estrategia digital Hugo López y Alvar González, vinculado a la plataforma Hotmart.

Además de las conferencias individuales, el programa incluirá dos mesas redondas dedicadas al SEO y al emprendimiento digital. La presentación del evento volverá a estar a cargo de Benlly Hidalgo, consultor especializado en marketing digital, junto a Álvaro Fontela, cofundador y consejero delegado de Raiola Networks.

"Cada edición de RMC nos confirma que Galicia tiene mucho que decir en marketing digital. Este año volvemos a Palexco con un programa pensado para que cualquier profesional, esté donde esté en su carrera, se lleve algo aplicable a su negocio", señala Fontela.

Desde su creación, la Raiola Marketing Conference ha reunido a más de 85 ponentes nacionales e internacionales y cerca de 4.000 asistentes presenciales, cifras con las que la organización destaca la consolidación del encuentro como una de las principales citas del sector en el norte de España.

Entradas ya a la venta

Las entradas ya pueden adquirirse en tres modalidades: online, presencial y VIP. La primera permite seguir las ponencias por streaming y acceder posteriormente a los contenidos; la presencial incluye el acceso al recinto, material de bienvenida y las actividades de networking; mientras que la modalidad VIP incorpora, además, acceso preferente y la cena de clausura con ponentes y organización.

La organización mantiene un descuento de lanzamiento hasta el próximo 28 de julio, con precios reducidos para las tres modalidades. Además, Fontela asegura que las entradas VIP están cerca de agotarse y recuerda que en las últimas ediciones el aforo se completó varias semanas antes de la celebración del evento.