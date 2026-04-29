El Gobierno aportará más financiación a la Universidade de Santiago para desarrollar IA en gallego

La secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, confirmó en Santiago que habrá nueva financiación para el proyecto desarrollado por la Universidade de Santiago, a través de su centro de investigación Citius y del Instituto da Lingua Galega

La inteligencia artificial en Galicia tiene el futuro asegurado. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha garantizado la continuidad y el apoyo económico a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para seguir apoyando una inteligencia artificial en gallego.

Hasta la fecha, la Universidad, a través del centro de investigación CITIUS y del Instituto da Lingua Galega (ILG), ya había recibido 3,4 millones de euros financiados íntegramente por el Gobierno central para potenciar el gallego en la era digital. Tras los buenos resultados, Veracruz avanzó que habrá más fondos y ha señalado que habrá más financiación, "como ya se ha compartido con la Xunta para que contribuya económicamente, del mismo modo que han hecho todas las comunidades autónomas con lengua propia".

El proyecto busca combatir una realidad aplastante: el 95% de la inteligencia artificial en el mundo está entrenada en inglés. Esto no solo ofrece una visión sesgada del mundo bajo el prisma anglosajón, sino que pone en riesgo la supervivencia de otras lenguas.

"Estamos demostrando que es posible desarrollar modelos exitosos de IA en lenguas oficiales, como el gallego, revalorizándolas social y económicamente", explicó la secretaria de Estado.

Este programa es clave para evitar la extinción digital del gallego, integrándolo en el desarrollo de la familia de modelos de IA pública y soberana ALIA, impulsada por el Gobierno de España.

Resultados exitosos

González Veracruz mantuvo una reunión de trabajo con Senén Barro, director del CITIUS, el centro de investigación de la universidad compostelana que desarrolla tecnologías punteras de lenguaje y modelos de inteligencia artificial en lengua gallega.

Entre los resultados obtenidos tras casi tres años de trabajos destacan los corpus masivos en gallego y la creación de modelos de lenguaje abiertos y con un diseño responsable. Estos objetivos están alineados con la apuesta del Gobierno de España, a través del desarrollo de la familia de modelos de IA pública y soberana ALIA, para potenciar tecnologías del lenguaje para las lenguas del Estado.