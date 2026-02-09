La Xunta impulsa la innovación con más de tres millones de euros para Cetim en Arteixo (A Coruña)

La Xunta de Galicia reforzará la infraestructura tecnológica de la comunidad con una inversión de 6 millones de euros destinada a construcción, ampliación y equipamiento de cuatro centros tecnológicos, dentro del marco del Plan gallego de I+D+i 25-27. La medida beneficiará a Cetim, CTAG, ITG y Aimen, movilizando un total de 12 millones de euros gracias a la aportación de los propios centros.

El proyecto más destacado recae sobre CETIM, que construirá en Arteixo, en A Coruña, un nuevo centro de excelencia en economía circular, con una ayuda superior a los 3 millones de euros.

La instalación permitirá concentrar los equipos adquiridos en la convocatoria anterior, convirtiéndose en una infraestructura singular y avanzada para la investigación aplicada en sostenibilidad y procesos multisectoriales.

Este centro, que se mudará desde diferentes naves en Alvedro, fue uno de los proyectos que se barajó para el antiguo espacio de La Cros, en O Burgo, en Culleredo.

Más inversiones

En paralelo, CTAG, en O Porriño, recibirá más de 2 millones de euros para ampliar su capacidad en áreas como vehículo eléctrico, industria 5.0 y seguridad pasiva, mientras que ITG, en A Coruña, consolidará su centro de experimentación avanzada en vehículos no tripulados, con más de 500.000 euros para investigación en tecnologías duales aire-mar-tierra y sistemas autónomos ciberseguros.

Por último, Aimen, en Vigo, contará con más de 300.000 euros para modernizar sus instalaciones y crear un laboratorio óptico en su nuevo edificio.

Desde 2018, la Xunta ha apoyado 23 proyectos tecnológicos con más de 23 millones de euros, movilizando un total de 46 millones a través de la colaboración público-privada.

Con esta cuarta convocatoria, se busca potenciar la competitividad internacional de los centros gallegos, reforzar la transferencia tecnológica al tejido productivo, especialmente a las pymes, y mantener 115 empleos de personal doctorado.

El apoyo a la I+D+i en Galicia no se limita a los centros tecnológicos. En los últimos años, la Xunta ha invertido más de 100 millones de euros en universidades, centros de investigación y empresas. Entre otros proyectos destacan el Centro de Investigación Mestrelab en Santiago, con 4,2 millones de euros, y el centro avanzado eMobility de Borgwarner en Nigrán, con 5 millones de euros para tecnologías de vehículo eléctrico.

También se han ampliado instalaciones universitarias de excelencia como el Igfae, que recibió 4,8 millones de euros para laboratorios y espacios de divulgación científica.

Asimismo, se mantienen iniciativas de cooperación con universidades públicas para la adquisición de equipamiento científico y educativo, y se impulsan grandes proyectos como la nueva sede del Cesga, con 56 millones de euros cofinanciados por la UE, y la creación de laboratorios cuánticos compartidos entre Cesga, Igfae y AtlanTTic de la UVigo.