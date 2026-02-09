El centro gallego ITG investiga redes eléctricas más resilientes y adaptadas a la demanda renovable

ITG impulsa la red estatal R5DES para avanzar en la energía inteligente del futuro junto a ITE, Cidetec, Tekniker e Ikerlan Cedida

ITG consolida su liderazgo en el ecosistema nacional de I+D tras el lanzamiento oficial de la Red de Excelencia Cervera R5DES, una iniciativa estratégica orientada a abordar los grandes retos del sistema energético del futuro.

La red, compuesta por el centro tecnológico valenciano ITE y los vascos Cidetec, Tekniker e Ikerlan, además de ITG, se articula en torno a las cinco "D" que definirán la energía del mañana: Digital, Distribuida, Descarbonizada, Descentralizada y Dinámica. Lo que se traduce en redes eléctricas más resilientes, flexibles y adaptadas a la demanda renovable.

"La combinación de inteligencia artificial, digitalización y nuevas tecnologías energéticas nos permite ofrecer herramientas avanzadas que ayudan a nuestros socios industriales y a las administraciones públicas a tomar decisiones basadas en datos, mejorar su competitividad y reducir su impacto ambiental", señala el director de la División de Energía de ITG, Santiago Rodríguez Charlón.

Se trata, por tanto, de definir tecnologías para predecir el consumo, automatizar la red y optimizar almacenamiento y operación inteligente. Los centros participantes se complementan en campos como predicción, automatización, control distribuido, almacenamiento, digitalización y operación inteligente de redes eléctricas.

El mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización e inteligencia energética aporta su experiencia en digitalización energética y validación en entornos reales con el objetivo común de avanzar hacia infraestructuras energéticas más resilientes, eficientes y adaptativas.

R5DES cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), bajo el sello Centro de Excelencia Cervera.

Mejor puntuación técnica del programa Cervera

ITG es el centro tecnológico con mayor puntuación técnica y mayor volumen de fondos captados en la convocatoria estatal Cervera 2025. Con cuatro iniciativas estratégicas aprobadas y cuatro millones de euros asignados para los próximos tres años, ITG se consolida como un actor clave en la I+D española. Es, además, el único centro gallego que coordina un consorcio estatal, reforzando el papel de Galicia en el mapa tecnológico nacional.

La participación de ITG en el programa Cervera se articula, además de en R5DES, en otras tres grandes líneas: