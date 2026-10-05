Ya en vigor: la nueva norma de la DGT para los conductores de moto que circulen por la ciudad

La reforma del Reglamento General de Circulación (RGC) ya ha entrado en vigor. Entre sus principales novedades, los motoristas deben cumplir una serie de requisitos para circular por la ciudad.

Desde el 1 de octubre, es obligatorio utilizar calzado cerrado en cualquier tipo de vía, así como llevar guantes de protección en vías interurbanas. Así de claro lo deja la Dirección General de Tráfico (DGT) en su último comunicado.

La DGT actualiza el Reglamento General de Circulación

Motorista Imagen de archivo de El Español

Las motos son la mejor opción para hacer desplazamientos diarios por la ciudad: permiten ahorrar tiempo y gastan muy poco combustible. No obstante, la reforma del RGC introduce una serie de cambios que afectan a la forma de conducir.

"Los motoristas tendrán que adaptar parte de su equipamiento. El cambio supone una modificación importante en el día a día de los usuarios de moto y llega en un momento en el que el equipamiento de protección tiene cada vez más peso dentro de las estrategias de seguridad vial", explica Motocard.

A continuación, te detallamos todas las principales novedades:

Guantes de protección obligatorios en vías interurbanas

Calzado cerrado obligatorio en cualquier tipo de vía

Casco homologado

Posibilidad de circular por el arcén derecho en situaciones de congestión, sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo

En primer lugar, los guantes de protección pasan a ser obligatorios en vías interurbanas. "La medida busca reforzar la protección de las manos, una de las partes del cuerpo que queda más expuesta en una caída", apunta la compañía especializada en equipamiento para motoristas.

Y agrega: "Además de proteger frente a la abrasión, los guantes específicos para moto incorporar protecciones y materiales diseñados para reducir el impacto".

Por otro lado, desde el 1 de octubre es obligatorio utilizar calzado cerrado en ciudad. "Las botas y zapatillas diseñadas específicamente para moto incorporan refuerzos y protecciones para zonas como el talón, el tobillo o los dedos, además de materiales más resistentes frente a la abrasión".

La DGT también recuerda la obligación de utilizar un casco homologado "y no simplemente certificado para los usuarios de ciclomotor", así como la posibilidad de circular por el arcén derecho en situaciones de congestión, sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.

¿Es obligatorio el uso de chaleco reflectante?

En lo que respecta a la utilización del chaleco reflectante, los motoristas deberán llevarlo como parte de su equipamiento obligatorio.

Tal y como explican desde Motocard, el chaleco reflectante de alta visibilidad "deberá utilizarse cuando el conductor tenga que abandonar la motocicleta y ocupar la calzada o el arcén en una vía interurbana, por ejemplo, en caso de avería o accidente".

El airbag, la chaqueta de motor, el pantalón técnico o las botas específicas no serán obligatorios con carácter general. Pero, ojo: "esto no significa que su uso no sea recomendable".

Al contrario, "estos elementos pueden marcar una diferencia importante en caso de caída, especialmente cuando cuentan con protecciones y materiales específicos para absorber impactos y reducir la abrasión".