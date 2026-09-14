El proyecto de SAIC en Ferrol es "perfectamente compatible" con la eólica marina, según el Gobierno

El Gobierno asegura que las futuras instalaciones de SAIC en Ferrol "son perfectamente compatibles con el desarrollo de la eólica marina previsto en los puertos de A Coruña y Ferrol". El gigante chino prevé invertir 200 millones de euros en una planta de coches eléctricos que podría estar operativa antes de que termine 2028 y generar 2.300 empleos.

El Ejecutivo nacional ha respondido por escrito al BNG en el Congreso que la multinacional china "no ha recibido financiación ni fondos" del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), según recoge Europa Press.

La planta de SAIC en Ferrol será la primera de la empresa en Europa y prevé la fabricación de 120.000 coches eléctricos al año. Los puertos de A Coruña y Ferrol-San Cibrao, por otro lado, reciben 100 millones para adaptar las infraestructuras a la eólica marina en la propuesta del Gobierno central para acelerar la transición energética y la electrificación.

Sobre estas ayudas para eólica marina, el Gobierno deja claro que "están únicamente destinadas a proyectos de infraestructuras cuyos espacios generados o adaptados son necesarios y vayan a ser ocupados y/o utilizados por proyectos industriales por concesionarios privados vinculados que conlleven la ejecución de actuaciones que vayan a estar destinadas al despliegue de la eólica marina u otras energías renovables marinas (tales como la undimotriz, la energía de las corrientes, la solar fotovoltaica flotante y otras potenciales) y su cadena de valor en España".

Así, el Ejecutivo descarta cualquier tipo de interferencia entre la eólica marina y el proyecto de SAIC para una futura fábrica en Ferrol de coches eléctricos MG. El pasado mes de junio, la Xunta de Galicia declaró el proyecto industrial como estratégico y sometió a información pública el proyecto y su estudio de impacto ambiental en junio de 2026.