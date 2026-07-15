Galicia estrena su mayor red de recarga ultrarrápida de eléctricos con estaciones en A Coruña y Pontevedra

Inauguración punto de recarga ultrarrápida de eléctricos en O Burgo. Ministerio de Industria y Turismo

Galicia cuenta ya con su mayor red de recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos con dos nuevas estaciones en O Burgo y en San Simón con un total de 32 puntos de recarga.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asistido este miércoles a la inauguración de la estación ubicada en Culleredo. La de San Simón, en la provincia de Pontevedra, se pondrá en funcionamiento la próxima semana.

Las dos ubicaciones elegidas son dos puntos estratégicos de la AP-9 con los que se busca facilitar los desplazamientos de los usuarios y acelerar así la transición a una movilidad sostenible. El proyecto está desarrollado por la empresa italiana Atlante.

La previsión es que con estas instalaciones se pueda reforzar la cobertura de recarga para los cerca de 50.000 vehículos que circulan de manera diaria por el corredor atlántico.

Galicia es ya una de las tres comunidades autónomas de España con un mayor crecimiento de transporte eléctrico, alcanzando 26,1 puntos en el índice de desarrollo de la movilidad eléctrica.

En su intervención, Hereu ha afirmado que “la movilidad eléctrica no es una promesa de futuro, si no que es ya una realidad que avanza con paso firme por todo el territorio”.

En 2025, España cerró el año con más de 53.000 puntos de recarga de acceso público, con un incremento del 37% respecto al año anterior.

Este año, a lo largo del primer semestre de 2026 se han incorporado otros 3.610 nuevos puntos de recarga públicos. En el segundo trimestre el indicador de penetración del vehículo electrificado ha aumentado 2,4 puntos.

"Instalaciones como la que hoy inauguramos son importantes porque generan confianza entre los usuarios, mejoran la conectividad del territorio y contribuyen a construir una movilidad más limpia, más eficiente y más inteligente";, ha señalado el ministro.

Uno de los objetivos es lograr que nadie renuncie a la movilidad eléctrica por falta de cobertura, una de las prioridades del Plan España Auto 2030.

En el acto en O Burgo también estuvieron presentes otras autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila.