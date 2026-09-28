Acampada en acampa en la estación de trenes de Santiago para reclamar el "Decreto Maricarmen". Sindicato de Vivenda de Compostela

El Sindicato de Vivenda de Compostela acampa en la Estación Intermodal para reclamar el "Decreto Maricarmen"

El Sindicato de Vivenda de Compostela ha convocado para este lunes una acampada en la Estación Intermodal de Santiago para reclamar la aprobación del denominado "Decreto Maricarmen" y denunciar los problemas de acceso a la vivienda, tras una multitudinaria movilización que reunió a más de 900 personas en el parque de la Alameda.

Según explica el colectivo, estas protestas surgen a raíz del caso de Maricarmen, que considera representativo de la situación que atraviesan numerosos inquilinos en diferentes puntos de España.

El sindicato sostiene que los elevados precios del alquiler, la inestabilidad de los contratos y las condiciones de algunas viviendas están deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores. El colectivo denuncia que parte de los hogares tienen que destinar más de la mitad de sus salarios al alquiler.

La convocatoria también incorpora críticas al impacto del turismo sobre Santiago. El Sindicato de Vivenda reivindica el uso ciudadano de los espacios públicos y considera que la presión turística contribuye a hacer de Compostela una ciudad cada vez menos habitable.

"Hoy salimos a tomar las calles, pero no solo para gritar nuestra rabia", señala el sindicato, que llama a participar en la protesta y en la acampada bajo las consignas "Polo decreto Maricarmen" y "Por ningunha Maricarmen máis".