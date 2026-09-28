Centenares de personas exigen en Santiago una solución ante la crisis de la vivienda

Protesta en Santiago de Compostela para exigir una solución ante la crisis de la vivienda. Sindicato de Vivenda de Compostela

Centenares de personas se concentraron el pasado 24 de septiembre en la praza do Toural de Santiago de Compostela antes de hacer una sentada en el Obradoiro para clamar contra el desahucio de Maricarmen en Madrid. Apenas unos días después, los compostelanos han trasladado sus reivindicaciones a la Alameda para exigir una solución ante la crisis de la vivienda.

Unas 900 personas se han reunido desde las 20:00 horas en el parque compostelano en "solidariedade coas compañeiras en Sol". Alrededor de 600 ciudadanos amanecieron esta mañana en la acampada de la céntrica plaza madrileña para clamar contra la situación de la vivienda en todo el país.

Precisamente para emular la acampada de Madrid, decenas de personas han caminado hacia la Estación Intermodal, donde han agitado con fuerza sus llaves y han cenado, según ha compartido el sindicato en sus redes sociales. Posteriormente, han confirmado que acampan en el edificio.

"Non imos quedar paradas esperando a que o Decreto Maricarmen saia, imos esixilo nas rúas", indicaba el Sindicato de Vivenda de Compostela en la convocatoria, en la que añadía: "Este luns volvemos á rúa de urxencia por Maricarmen, polas desafiuzadas e polas compañeiras dos sindicatos, asociacións e colectivas que dende hai días se mobilizan por toda a península".

Los convocantes, que ya la semana pasada advertían que "estas concentracións deberían ocorrer todos os días en Compostela", anunciaron que la protesta iría seguida de una cena y una foliada. "Saímos en repulsa aos rendistas, aos multipropietarios que viven do noso suor e traballo, aos fondos voitre e aos gobernos que actúan con propostas taimadas ante unha emerxencia social coma esta", indicaron a través de redes.

Durante la protesta, los manifestantes hicieron un amplio círculo y entonaron al unísono consignas como "Nin xente sen casa, nin casas sen xente" y "Alugueres abusivos, desahucios prohibidos". También blandían carteles y pancartas en los que podían leerse mensajes como "Nin alugueres polas nubes, nin salarios polo chan" y "Barrios para vivir, non para especular". Un poco más tarde, salieron del parque y comenzaron a recorrer las calles de la ciudad haciendo tintinear manojos de llaves al grito de "Temos as chaves de toda Compostela".

Un encuentro en la Alameda

Paralelamente, el Sindicato de Vivenda de Compostela ha convocado para mañana martes una asamblea junto al Palco da Música de la Alameda en Santiago para escuchar las aportaciones de los vecinos que compartan las mismas inquietudes. El evento comenzará a las 19:00 horas.

"Non imos quedar aquí paradas. O Sindicato de Vivenda segue activo para seguir na loita contra a especulación, contra os abusos, contra a expulsión dos nosos barrios. Témonos que organizar colectivamente. Por iso, se tedes propostas e ganas de loitar, ímosvos escoitar", indican en el vídeo de la convocatoria.