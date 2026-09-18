Reunión de las alcaldesas y concejales de Urbanismo de Santiago de Compostela y A Coruña. Cedida

Santiago y A Coruña crean un grupo de trabajo en materia de vivienda: los fondos estatales, en el foco

Santiago de Compostela y A Coruña han unido fuerzas para exigir a la Xunta que transfiera los fondos estatales en materia de vivienda de forma "inmediata" una vez los reciba. Ambos concellos, además, crearán un grupo de trabajo para "sumar fuerzas y recursos" y contar con un "mayor conocimiento" en cuanto a la declaración de zona de mercado residencial tensionado (ZMRT), que ambas ostentan.

Así lo han decidido este lunes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la regidora de A Coruña, Inés Rey, el concejal de Urbanismo de la capital gallega, Iago Lestegás, y su homólogo coruñés, Francisco Dinis Díaz Gallego. Los cuatro han mantenido este viernes una reunión para analizar la situación después de varias acusaciones cruzadas con la Xunta.

El Gobierno se comprometió a transferir 5,1 millones de euros al Ejecutivo gallego para incrementar la oferta de vivienda asequible en las ciudades declaradas como zona de mercado residencial tensionado. En Galicia, son A Coruña y Santiago, por lo que el dinero se repartiría entre ambas. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, aseguró que no entiende por qué los fondos deben ser solo para estas urbes.

Esto generó malestar en ambas regidoras. "Queremos unir as nosas voces e denunciar a actitude da Xunta de Galicia, sempre facendo obstáculo contra esta declaración", señaló Sanmartín tras la reunión, reivindicando el trabajo realizado tanto por su consistorio como por el de A Coruña para hacer los planes de medidas correctoras, necesarios para poder optar a tener esta denominación.

"A comunidade autónoma decidiu non implicarse na declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Houbo outras comunidades autónomas que fixeron os plans de medidas correctoras, pero aquí a Xunta pasou e dixo que era cuestión dos concellos", señaló la alcaldesa compostelana, que acusó de "boicot" al Gobierno gallego.

Sanmartín continuó asegurando que, en el momento en el que el Ministerio de Vivienda anunció los fondos, "parece que (á Xunta) sí lle interesa" la declaración. La regidora de Santiago reivindicó además que los fondos se destinen a los ayuntamientos para poner en marcha las medidas de los planes correctores, ya que son los consistorios quienes conocen las necesidades.

Los concellos de A Coruña y Santiago se han comprometido a seguir trabajando de forma colaborativa a través de la creación de un grupo de trabajo para ver qué medidas pueden aplicar, compartiendo conocimiento para aprender de sus experiencias. "Todos os esforzos, o traballo e os recursos de cada concello suman forza", indicó Sanmartín.

La alcaldesa de A Coruña, por su parte, recordó que el acceso a una vivienda digna es un derecho y, a este respecto, cargó contra las viviendas de uso turístico, insistiendo en que "a vivenda non é un ben especulativo, é un dereito".

Inés Rey señaló que las medidas aplicadas "non son unha variña máxica para solucionar el problema", pero sí que han contribuido a paliar la dificultad de acceder a una vivienda digna, aunque los frutos obtenidos han sido menos de lo esperado debido al "boicot da Xunta".

"Para que as ZMRT funcionen, teñen que ter a colaboración dos gobernos autonómicos e no caso de Galicia non a temos", lamentó la regidora herculina, que añadió: "Xa non falamos de intentar extender esas zonas aos cintos metropolitanos, porque eso xa é unha quimera, pero dende logo esiximos a máxima colaboración e o cumprimento da lei".

A este respecto, Sanmartín exigió a la Xunta que haga cumplir la normativa, ya que es el Ejecutivo autonómico el que tiene la capacidad sancionadora. "Non pode ser que os concellos traballen e que a Xunta se cruce de brazos e diga que non vai con ela", lamentó la alcaldesa de Santiago.

Controlar la entrega

Respecto a la transferencia de los fondos, ambas han pedido al Gobierno central que el Real Decreto que regula las ayudas estipule de forma "rigurosa" cómo se va a hacer la entrega, así como que garantice que el dinero llegue de forma "inmediata" a los ayuntamientos para que estos puedan establecer a qué proyectos se destinan.

"O papel da Xunta é facilísimo. É moitísimo máis fácil que exercer as competencias de vivenda. O papel da Xunta consiste en recibir os fondos e, ao día seguinte, transferir a porcentaxe aos concellos que estableza o Real Decreto", indicó Rey, que ha instado al Gobierno gallego a cumplir "o artículo 47 da constitución", en referencia al texto que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Rey, al igual que Sanmartín, acusó al Ejecutivo autonómico de "boicotear" la declaración de mercado residencial tensionado: "Non quero ser mal pensada porque non o son, pero ocórreseme que a Xunta está boicoteando esto para que fracasen as medidas e, polo tanto, fracasen as alcaldesas".

El encuentro celebrado este viernes ha sido calificado por ambas regidoras como un ejemplo de "política útil" entre dos fuerzas políticas diferentes. Goretti Sanmartín e Inés Rey, por último, han vuelto a tender la mano a la Xunta con el objetivo común de "mellorar a vida dos cidadáns e buscar solucións".

El PP carga contra sus políticas municipales

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha acusado esta mañana a las alcaldesas de A Coruña y Santiago de Compostela de buscar "un culpable externo" del "fracaso de sus políticas" en materia de vivienda tras la declaración de ambas ciudades como mercado tensionado.

Acompañado por el diputado del PPdeG Roberto Rodríguez y el portavoz del grupo municipal del PP en el Concello da Coruña, Miguel Lorenzo, Pazos ha asegurado en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press de que la declaración ha llevado a "reducir la oferta y subir los precios": "Tendrán que recapacitar y tomar medidas alternativas".

"Intentan crear excusas absurdas en torno a una aportación del Gobierno del Estado que permitiría construir algo menos de 30 viviendas entre Santiago y A Coruña, olvidan que, de ese dinero que reclaman, la Xunta no recibió todavía ni un solo euro", añadió el portavoz del PP, que ha reivindicado los "compromisos presupuestarios" al respecto del Ejecutivo autonómico.