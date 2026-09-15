Subastan un piso de 74,42 m2 en plena ciudad valorado en 157.870,98 euros y con todos los servicios básicos cerca

La vivienda en Santiago de Compostela mantiene precios muy elevados. Según el portal inmobiliario de Idealista, el pasado mes de julio la compra de una vivienda en propiedad en la capital gallega tenía un precio de 2.240 euros/m2. Por ello, conviene estar al tanto de las subastas de vivienda, tanto en la Agencia Tributaria como en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Ayer lunes, el Diario Oficial de Galicia publicó un anuncio de la Consellería de Facenda relativo a la subasta pública presencial que tendrá lugar el próximo 21 de octubre a las 10:30 horas de un piso en el barrio de Vite, en Santiago de Compostela.

Subastan una vivienda en el barrio de Vite, en Santiago

La Xunta de Galicia anunció ayer la subasta pública para la enajenación de varios inmuebles de titularidad autonómica, entre ellos una vivienda situada en Santiago de Compostela.

El procedimiento, promovido por la Dirección General de Simplificación Administrativa y del Patrimonio, tendrá lugar el 21 de octubre a las 10:30 horas, de forma presencial, en la sala D del Edificio Administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela.

El inmueble corresponde al lote 1 de la subasta y está ubicado en el número 15 de la calle Alexandre Bóveda, en el polígono de Vite, tercera fase. Se trata de la vivienda número 4, letra D, frente derecha, situada en la primera planta. El piso dispone de una superficie útil de 74,42 metros cuadrados.

Según la descripción que figura en el DOG, la vivienda linda por el frente con el rellano de la escalera; a la derecha, con la calle Alexandre Bóveda; al fondo, con espacio libre que separa los bloques 9 y 10; y por la izquierda, con el piso letra A de la misma planta. La cuota de participación del inmueble es de 6,20 %.

La valoración económica de este piso asciende a 157.870,98 euros. Estas son las subastas que se llevarán a cabo, siempre con un tramo mínimo de las ofertas fijado en 1.000 euros.

Tipo de licitación, primera subasta: 157.870,98 euros, fianza: 31.574,20 euros

Tipo de licitación, segunda subasta: 126.296,78 euros, fianza: 25.259,36 euros

Tipo de licitación, tercera subasta: 101.037,42 euros, fianza: 20.207,48 euros

La finca está inscrita en el Registro de la Propiedad de Santiago núm. 2 como finca registral 11134, al tomo 1079, libro 121, folio 187 (CRU 15023000403826). Su referencia catastral es 7789103NH3478H0004RM.