Venden una casa rural restaurada de 295 m2 con finca de 8.343 m2, bodega y lareira a un paso de la ciudad

Vivir en el rural es el sueño de muchas personas que buscan alejarse del barullo y el estrés de la ciudad. Aunque tendemos a pensar que disponer de una propiedad en el campo está al alcance de muy pocos, lo cierto es que existen verdaderas gangas que pueden convertirse en esa oportunidad que estabas buscando para escapar de la rutina.

En la web de Aldeas Abandonadas hay opciones a la venta en Galicia, no solo de casas rurales, sino también aldeas enteras. Además, muchas de ellas están cerca de las principales ciudades gallegas, por lo que, incluso si no tienes teletrabajo, puedes desplazarte en coche al trabajo y disfrutar, al mismo tiempo, de la tranquilidad que ofrece la vida en el rural gallego.

Exclusiva casa de piedra a 25 minutos de la ciudad

Casa rural de piedra a la venta cerca de A Coruña Aldeas Abandonadas

Una casa de piedra con más de 8.000 metros cuadrados de finca y a solo 25 minutos de A Coruña: así es esta propiedad que sale a la venta en Galicia por 255.000 euros.

Se trata de una vivienda de arquitectura tradicional y rodeada de naturaleza, que puede ser una alternativa ideal para quienes buscan alejarse de la ciudad sin renunciar a tenerla relativamente cerca, ya sea como primera o segunda vivienda, y disfrutar de todos los servicios necesarios a un paso.

La vivienda cuenta con unos 295 metros cuadrados construidos y se distribuye entre la casa principal y una edificación anexa. La planta baja, de aproximadamente 110 metros cuadrados, está dividida en salón-comedor amueblado, un cuarto de baño completo y una bodega con mostrador, taburetes, botelleros y fregaderos.

Salón y cocina de la casa en venta Aldeas Abandonadas

Además, uno de los aspectos más llamativos del interior de esta propiedad es que la cocina está totalmente equipada y cuenta con lareira, uno de los lugares más enxebres de las casas tradicionales gallegas que sirve para hacer fuego y mantener la vivienda bien calentita.

Lareira dentro de la casa Aldeas Abandonadas

La planta superior dispone de unos 75 metros cuadrados y es muy diáfana, por lo que presenta una distribución con múltiples posibilidades para adaptar a los gustos y preferencias de cada uno. Según el anuncio, permitiría hacer hasta un gran dormitorio principal con baño, además de otros dos dormitorios de menor tamaño y un segundo cuarto de baño.

A la vivienda se suma otra construcción de piedra, comunicada con la casa y con una superficie aproximada de 65 metros cuadrados. También está sin dividir, por lo que podría utilizarse para añadir más habitaciones adicionales, baños, un despacho, una sala de ocio o cualquier otra estancia que se requiera.

Uno de los elementos más llamativos es su porche de unos 45 metros cuadrados, con columnas de cantería y tejado de vigas de madera, que añade, todavía más, un toque tradicional a la vivienda.

Pero, sin duda, lo mejor es su finca. La parcela cuenta con 8.343 metros cuadrados, un espacio llamativo si quieres privacidad, tranquilidad y estar en contacto con la naturaleza.

Parte de la finca y entrada a la propiedad Aldeas Abandonadas

Por todo lo que ofrece y sus muchas posibilidades, además de su ubicación muy cerca de A Coruña, esta propiedad es una opción súper interesante para quienes sueñan con vivir en el rural gallego.