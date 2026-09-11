La Xunta inicia en Narón (A Coruña) las obras para crear 14 viviendas públicas en un edificio sin uso

La Xunta de Galicia ha iniciado las obras para transformar en 14 viviendas públicas unos locales sin uso de un inmueble de titularidad autonómica situado en la calle Ponte Pielas, en el barrio de Freixeiro, en Narón. La actuación cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, supervisó este viernes el comienzo de los trabajos junto a la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

Los espacios que ahora serán reformados estaban inicialmente previstos para albergar oficinas, pero permanecían sin actividad. Con la intervención se convertirán en 14 viviendas que se destinarán a compra y que serán adjudicadas a personas inscritas como demandantes de vivienda en el Concello de Narón.

La mayoría de los nuevos hogares tendrán tres dormitorios, mientras que dos de ellos serán viviendas tipo loft. Según explicó Allegue, el proyecto contempla viviendas accesibles, luminosas y con criterios de eficiencia energética.

La conselleira destacó el inicio de los trabajos y aseguró que la Xunta tratará de agilizar su ejecución para que las viviendas puedan estar disponibles "cuanto antes".

Otras 91 viviendas públicas previstas en Narón

Esta actuación forma parte de la estrategia de la Xunta para ampliar la oferta de vivienda pública. En el caso de Narón, el Gobierno gallego avanza también en la futura licitación de las obras para construir otras 91 viviendas de promoción pública en dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento.

La intervención de la calle Ponte Pielas se enmarca además en las medidas impulsadas por la Xunta para facilitar la transformación de locales en viviendas, dando uso residencial a espacios que permanecían vacíos.

Reclamación al Estado por las viviendas de la Sareb

Durante su visita a Narón, Allegue también reclamó al Gobierno central la cesión de las viviendas vacías propiedad de la Sareb en Galicia para incorporarlas al parque público residencial.

La conselleira cifró en más de 2.500 las viviendas vacías de la Sareb en la comunidad gallega y reclamó que sean cedidas a la Xunta.

"Pedimos al Gobierno central que se deje de experimentos como Casa 47 y nos ceda esas viviendas vacías que tiene en la comunidad", afirmó.