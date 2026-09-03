Raxoi pide gestionar las subvenciones estatales para la zona residencial tensionada en Santiago

El Concello de Santiago ha recibido con los brazos abiertos el anuncio del Gobierno central de destinar 5,1 millones de euros a la capital gallega y A Coruña para la creación de vivienda asequible. Estos fondos serán transferidos a la Xunta, que a su vez los trasladará a ambos concellos. Precisamente, el concejal de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, considera que deberían ser los ayuntamientos quienes los gestionen directamente.

Santiago de Compostela fue declarada como zona de mercado residencial tensionado el pasado 29 de julio con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plan de medidas, que había sido aprobado el 1 de junio, entró de esta forma en vigor el 30 de julio y se aplicarán durante tres años.

Ayer, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunció que repartirá 5,1 millones de euros a las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, al ser las únicas con esta declaración. El importe forma parte de una partida de 90 millones a repartir entre todas las ciudades que son zona de mercado residencial tensionado para incrementar la oferta de vivienda asequible.

"Sempre dixemos que a declaración como zona de mercado residencial tensionado serviría, ademais de para conter o prezo do alugueiro e protexer os inquilinos, para que Santiago tivese máis recursos para mellorar o acceso á vivenda da súa poboación", celebró este jueves Iago Lestegás, que considera que el anuncio del Gobierno central es un "efecto positivo" de la declaración.

Serán las comunidades autónomas, sin embargo, las que reciban estos fondos que posteriormente entregarán a las ciudades, algo a lo que se muestra contrario el concejal de Urbanismo e Vivenda.

"Consideramos que estes fondos debemos xestionalos os concellos declarados ZMRT, porque a finalidade deses fondos é executar os plans de medidas correctoras, e no caso galego, eses plans foron elaborados e aprobados polos concellos, o da Coruña e o de Santiago respectivamente", defiende Lestegás.

Los planes, añade el edil, no fueron elaborados ni aprobados por la Xunta, que asignó esta labor a los concellos, por lo que "non tería sentido" que fuese el Ejecutivo autonómico el encargado de ejecutar los fondos "destinados a desenvolver plans que son municipais".

A este respecto, fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas han explicado a Quincemil que consideran que la medida del Gobierno central es una "decisión discriminatoria" para administraciones que, como la Xunta, "adopta medidas activas, cunha implicación e esforzo investidor aínda maior, pero sen declarar zona tensionada".

"O Ministerio de Vivenda prefire tomar medidas de tanta importancia, sen diálogo, sen consenso coas comunidades autónomas. O Goberno central anuncia axudas para administracións que procederon á declaración de zona de mercado residencial tensionado, esquecendo que hai comunidades, cidades e vilas que teñen implementado medidas para atallar o problema da vivenda", indica la Consellería de Vivenda en un comunicado.

La Xunta, continúa el texto, siempre ha defendido que las zonas tensionadas no solucionan el problema de la vivienda y que pueden incluso provocar la caída de la oferta, poniendo como ejemplo A Coruña, que recibió luz verde a la declaración en julio de 2025.

"A solución pasa por incrementar a oferta, construíndo, rehabilitando e desenvolvendo solo como fai a Xunta, e por medidas que garantan a seguridade dos propietarios", insiste la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

El Real Decreto recogerá los criterios de reparto

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, explicó por su parte este jueves en declaraciones a los medios en O Burgo, Culleredo, que los criterios de reparto serán determinados en el Real Decreto, aunque avanzó que tendrán en cuenta la población y el nivel de precios.

"Solo esperamos que por parte da Xunta de Galicia se invistan con carácter inmediato, unha vez que sea aprobado ese Real Decreto creo que van a ser transferidos con carácter inmediato. E que a súa vez, a propia Xunta poña dos recursos propios outra cantidade canto menos similar", indicó Blanco.

El candidato a la alcaldía de Santiago por el PSdeG, además, recordó que la declaración de mercado residencial tensionado lleva aparejada "unha serie de beneficios" no solo directamente aplicables a los arrendatarios sino también a los propietarios. "Non basta solo con limitar o incremento da renta, senón que é necesario acompañalo de investimentos que leven á construcción de novas vivendas asequibles", añadió Blanco.

El borrador del Real decreto que regulará estas subvenciones está en trámite de audiencia hasta el 11 de septiembre.

Centros socioculturales

El concejal de Mobilidade, Xan Duro, confirmó por su parte esta mañana en declaraciones a medios que el concello ya pagó el 78,8% de la deuda con los trabajadores socioculturales a través de un procedimiento mediante el cual retuvo facturas a la anterior concesionaria. Ahora, tras iniciar hace 15 días un nuevo proceso con dos facturas pendientes, prevé abonar el 22% restante.

Duro, además, señaló que la relación con la nueva concesionaria "está siendo normal". La empresa, conocedora de las circunstancias "complicadas" de las que venía el servicio a nivel laboral y de atención a los usuarios de los centros, "está haciendo un particular esfuerzo por resolver lo antes posible los problemas puntuales".

El edil añadió que el ayuntamiento quiere hacer una apuesta fuerte para que las actividades de los centros socioculturales salgan de los barrios, que sean los vecinos los que propongan y que el ayuntamiento aporte el personal especializado.