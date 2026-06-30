La asociación Ecos do Sur adquiere una vivienda en A Coruña para su proyecto Fogar e Familia

La asociación Ecos do Sur ha presentado este martes su nuevo proyecto 'Fogar e Familia' centrado en garantizar la unión familiar en situaciones de riesgo de exclusión social y de problemas de acceso a la vivienda.

"La integración sucede con mayor cuota de éxito cuando las personas cuentan con un espacio habitacional adecuado y propio", recuerdan desde la entidad, que acaba de anunciar la adquisición de una vivienda de segunda mano en la ciudad que se destinará a esta iniciativa.

En ella podrán vivir de manera simultánea entre dos y tres familias.

Para la compra, la Xunta de Galicia ha aportado 150.000 euros y la Deputación otros 60.000 euros. Además, el Concello ha colaborado con 10.000 euros y la propuesta también cuenta con el apoyo de Caixabank, Eroski e Ikea, que aportarán muebles, menaje y electrodomésticos.

A partir de la filosofía Housing First, el proyecto de Ecos do Sur nace para favorecer la inclusión de familias al borde del sinhogarismo facilitando el acceso a una vivienda normalizada y con un acompañamiento integrado para que estas puedan estabilizar su situación, encontrar un empleo y trasladarse después a una vivienda propia.

Esta iniciativa cubrirá también necesidades básicas como alimentación, suministros y salud, evitando que lleguen a una situación en la que sería necesaria la intervención de los servicios sociales.

En el acto de presentación, Ana Isabel Ulloa, presidenta de la asociación destacó la "alianza multiactor y multinivel, que nos muestra que la colaboración es el camino para abordar los retos más grandes que abordamos como comunidad", poniendo en valor el futuro de este modelo, que seguirá ampliándose para adaptarse a nuevas necesidades.

Irune Rial, responsable del programa CoHabita de Ecos do Sur, recordó por su parte que la exclusión residencial es un fenómeno que ven diariamente y que afecta "afecta con más gravedad a las familias, muy especialmente cuando se trata de núcleos compuestos por hijos e hijas menores con su madre. Es una consecuencia del endurecimiento imparable de los requisitos de alquiler, la vulnerabilización creciente de las familias monoparentales y la estigmatización de las personas que cobran prestaciones sociales o al alquiler, de las migrantes, de las familias con menores”.

Este contexto deriva en situaciones como el caso de una familia compuesta por una madre y sus cinco hijos menores, que están viviendo en un local comercial habilitado como peluquería.

Saray Durán, directora de Ecos do Sur, explicó que en el hogar del proyecto residen tres familias formadas por tres madres con tres menores.

Las propias residentes autogestionan la vivienda y las normas de convivencia. Durán indicó también que en esta iniciativa, además de entidades públicas y privadas, han participado voluntarias que han ayudado a montar muebles y a acondicionar la vivienda.

En el acto también intervinieron María del Mar García Vidal, diputada Provincial de Política Social, Educación y Juventud, quien destacó que "un fogar ten que ser un sitio de seguridade" y Arturo Parrado, Director Xeral de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, que corroboró la intención del Gobierno gallego de seguir apoyando este tipo de iniciativas.