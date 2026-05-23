Los tres nuevos rascacielos de A Coruña que cambiarán el 'skyline' de la ciudad: 306 viviendas con todas las comodidades

El skyline de A Coruña vivirá una transformación importante en los próximos años con la construcción de tres nuevas torres en San Pedro de Visma, una de las zonas con mayor crecimiento y proyección urbanística de la ciudad. Este desarrollo ya ha comenzado a formar parte con las obras de Residencial Atlántica, mientras otras promociones avanzan en su proceso de comercialización y despiertan un notable interés entre los compradores.

Entre ellas destaca Torre Aura, la nueva apuesta residencial de la promotora Metrovacesa, que ya ha vendido algo más del 30% de sus viviendas. La futura torre se levantará junto a otras dos de gran altura, configurando una nueva imagen para la ciudad y modificando por completo la perspectiva urbana de A Coruña.

Tres torres y un total de 306 viviendas

Tres torres en San Pedro de Visma de gran altura (A Coruña) Metrovacesa

San Pedro de Visma se prepara para convertirse en uno de los grandes focos residenciales de A Coruña. El barrio, que ya destaca por su crecimiento y su ubicación estratégica, será protagonista de una transformación urbana que cambiará el skyline coruñés con la construcción de tres nuevas torres residenciales promovidas por Metrovacesa.

La más avanzada de estas promociones es Torre Aura, un edificio de 18 alturas que contará con 96 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios. El proyecto ha despertado tal interés desde su lanzamiento que ya han vendido más del 30% de las viviendas en su fase de comercialización, tal y como informa la promotora inmobiliaria a este medio.

Las viviendas, con superficies desde 72 metros cuadrados, dispondrán de terraza, dos plazas de garaje y trastero, además de diferentes orientaciones pensadas para aprovechar al máximo la luz natural y las vistas tanto al mar como a la zona más "rural".

El complejo incluirá también amplias zonas comunes con áreas verdes, gimnasio y sala comunitaria.

Salón en Torre Aura Metrovacesa

Metrovacesa prevé una inversión de 28,5 millones de euros en esta promoción, que se desarrollará bajo los estándares sostenibles del sello Domum, que promueve las mejores prácticas en sostenibilidad, eficiencia energética, confort interior y calidad ambiental.

Además, Torre Aura contará con el Sello Verde de Edificio Sostenible. Los precios parten desde 331.600 euros por un piso de dos dormitorios.

Junto a Torre Aura se levantará la Torre Cénit, con 110 viviendas, y una tercera torre con otras 100 unidades residenciales. En total, el nuevo desarrollo sumará 306 viviendas y consolidará a San Pedro de Visma como una de las zonas de mayor proyección inmobiliaria de A Coruña.

Otra promoción en venta en San Pedro de Visma de Metrovacesa

Residencial Caleida, prmoción de Metrovacesa en San pedro de Visma (A Coruña) Metrovacesa

A la nueva promoción en venta de Torre Aura se suma también otra destacada apuesta residencial de Metrovacesa en el barrio: Residencial Caleida. Se trata de un moderno edificio de 15 plantas con un total de 100 viviendas de 1 a 4 dormitorios. Todas las viviendas contarán con terraza, además de plaza de garaje y trastero.

La promoción, que actualmente se encuentra en fase de comercialización, está despertando un notable interés entre los compradores, hasta el punto de haber alcanzado ya el 42% de las ventas. Todavía está pendiente de la licencia de obra, pero desde Metrovacesa nos indican que esperan tenerla "en breve".