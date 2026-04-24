La alcaldesa de Santiago, tras la declaración de mercado residencial tensionado: "Llega tarde"

La Xunta de Galicia ha declarado Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Una noticia que ha sido recibida con alegría por la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, que sin embargo ha señalado que "chega tarde": el concello la solicitó por primera vez en mayo de 2025.

Sanmartín señaló que la resolución fue firmada esta mañana a las 8 horas, 56 minutos y 19 segundos, y que tras ello solo queda felicitar al equipo que trabajó para que fuese posible. Así, Santiago podrá aplicar medidas de contención de precios y recibir ayudas más cuantiosas en el plan estatal de vivienda aprobado esta semana, entre otras cuestiones: "É unha moi boa nova para o concello".

"Tamén quero deixar claro que a resolución chega tarde. Queda claro que Santiago cumpría a primeira vez os requisitos e que tamén os cumpre agora", reivindicó sin embargo la regidora, que señaló que el precio del alquiler subió en los últimos cinco años en la capital gallega tres puntos más que el IPC.

Sanmartín señaló que pese a que la resolución "chega tarde", la comunicación pilla con los deberes hechos a su Gobierno, que ya envió a la Xunta la memoria y el proyecto del plan de medidas correctoras. El concello dispone ahora de dos meses para que la Xunta de Goberno Local apruebe de forma definitiva el plan, así como el calendario de las actuaciones a realizar. Un calendario que, en todo caso, será actualizado cada seis meses.

El ayuntamiento podrá, de esta forma, aplicar medidas de contención de precios. "Unha suba que Santiago xa estivo contendo nos últimos tempos respecto doutras localidades polas medidas que fomos aplicando", señaló la regidora, que cifró en un 3% la subida del metro cuadrado de vivienda nueva en Santiago desde enero de 2025, frente al 16% que se incrementó en Ames.

Respecto al precio del alquiler, Sanmartín señaló que desde enero de 2025 se incrementó un 8,5%, frente al de Ames (+21,9%). En A Coruña, declarada zona de mercado residencial tensionado, esta subida es menor, del 6,6%, según los datos facilitados este viernes por la regidora compostelana.

Goretti Sanmartín señaló que las medidas, ya avanzadas por el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, serán presentadas en detalle "nos próximos días, unha vez concedido". El ayuntamiento está ahora pendiente de que el Gobierno central oficialice la declaración, algo que se podría demorar unos dos meses si se tiene en cuenta lo ocurrido en A Coruña.

La Xunta ha trasladado también al estado la declaración, por lo que ahora está en manos del Ministerio de Vivienda hacer los trámites correspondientes para la aprobación definitiva. "Aínda que sexan poucos trámites, no caso do Concello da Coruña esa tramitación levou dous meses ao final da publicación. Oxalá fose, en vez de dous meses, 15 días", añadió la regidora.

La nacionalista insistió, en todo caso, en que la declaración "chega demasiado tarde" y explicó que contactarán con el Ministerio para intentar que los plazos se agilicen dentro de lo posible.

Borja Verea

El portavoz del PP, Borja Verea, habló en rueda de prensa sobre la declaración de mercado residencial tensionado de Santiago, señalando que "las consecuencias de esta decisión serán responsabilidad de BNG y Compostela Aberta".

Verea señaló que la medida no funciona en las ciudades en las que está aprobada: "Propietarios que dejan de alquilar, viviendas que desaparecen del mercado, más dificultades para acceder a un piso, viviendas destinadas a alquiler tradicional que pasan a ser de temporada y un déficit de mantenimiento".

El concejal 'popular' ejemplificó su argumento haciendo referencia a A Coruña donde, señaló, se pasó de 718 contratos firmados en julio antes de la declaración a 324 en febrero. "Desapareció el 55% de la oferta, 400 viviendas menos para familias en A Coruña en pocos meses", añadió Borja Verea.

El portavoz del PP local también acusó al Gobierno de Santiago de no haber desarrollado una buena política en materia de vivienda, al "no construir ni una sola vivienda pública municipal" ni ceder terreno para que la Xunta haga vivienda pública, al mismo tiempo que no informa sobre la empresa municipal del suelo. Así, señaló que "limitar el precio sin aumentar la oferta es la receta perfecta para que haya menos vivienda".

"No es un debate técnico, es una decisión política consciente. BNG y Compostela Aberta decidieron vender las parcelas públicas, tienen cinco millones en las cuentas bancarias pero perdimos la oportunidad de que hoy se estén construyendo en Santiago viviendas 100% públicas. Nosotros las habríamos cedido", esgrimió Verea.