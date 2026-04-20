Más vivienda en Santiago: 3.600 en Mallou, 16 en la rúa do Avío y 8 en Torreira de Arriba

Tanto la Xunta de Galicia como el Concello de Santiago han concretado hoy la construcción de nuevas viviendas en la ciudad, todas en la zona norte. Además, el gobierno local compostelano también ha anunciado seis licencias de obra mayor, una de ellas en el histórico local de Almácenes Olmedo, en el número 2 de la Praza do Toural.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tras la celebración del Consello de la Xunta confirmó el visto bueno del Proxecto Interés Autonómico (PIA) para la construcción de 3.600 viviendas en Mallou, de las cuales el 80% de ellas serán viviendas protegidas. Los edificios estarán ubicados en el tercio occidental del Ensanche Norte de Santiago, entre la avenida de Asturias y laderas de Mallou y As Cancelas.

Por otro lado, la portavoz del gobierno municipal del Concello de Santiago, Míriam Louzao, anunciaba hoy que la Xunta de Goberno local aprobó el proyecto de urbanización del ámbito NC-19 de Torreira-Avío, promovido por la cooperativa Residencial Torreira Avío. El desarrollo contempla una superficie total de 2.202 metros cuadrados y dotará de una zona libre pública de 879,37 metros cuadrados.

El proyecto prevé incluir ocho viviendas unifamiliares en hilera, cerca de la rúa da Torreira de Arriba, y dos edificios de vivienda colectiva con una capacidad aproximada para 16 viviendas en la rúa do Avío. De esta manera, también se soluciona el problema de conexión entre ambas calles ya que se contempla completar ese tramo de escaleras.

Asimismo, se habilitará un espacio público ajardinado, permeable y dotado de sistemas de recogida y reutilización de aguas pluviales, con todas las medidas de accesibilidad así como aparcamiento para bicicletas.

El presupuesto para este proyecto es de 103.039, 24 euros con un plazo de ejecución de 120 días. El proyecto se abrirá al plazo de un mes de exposición pública a partir de la publicación del anuncio en el BOP,

6 licencias de obra mayor

A mayores, Louzao también ha anunciado la concesión de seis licencias de obra mayor en las siguientes localizaciones:

Avenida de Quiroga Palacios, 18: reparación de una cubierta y de la fachada de un edificio de viviendas.

Rúa de Ramón Cabanillas, 14: rehabilitación energética de fachadas y cubierta del edificio.

Sionlla: construcción de una vivienda unifamiliar.

Nemenzo: construcción de una vivienda unifamiliar.

Bando de Arriba: construcción de una vivienda unifamiliar.

Destaca la licencia concedida para la adecuación arquitectónica y de los elementos exteriores del edificio en el número 3 de la Praza do Toural, es decir, en los antiguos Almacenes Olmedo y que fue solicitada por la empresa SCQ Platforms SL.

Almacenes Olmedo en la Praza do Toural Quincemil

Tal y como explicó la concelleira, el objetivo de esta obra es frenar el deterioro del inmueble y garantizar la conservación de las estructuras originales y de los elementos singulares del edificio recogidos en la ficha de catalogación del Plan Especial 1.

Según la memoria del proyecto, el edificio fue construido en 1880 paralelamente a una adaptación del Pazo de Bendaña con el fin de completar la Praza do Toural "coa dignidade que lle correspondía".

Las obras fueron promovidas por el entonces propietario Jacobo Gil y está documentada una nueva intervención, en el 1898, a cargo del mismo maestro de obras, Manuel Pereiro Caeiro, en la que se recubrieron las fachadas con cemento Portland, un material por aquel entonces innovador para mayor impermeabilización.

Esta nueva intervención supondrá una primera fase necesaria para garantizar la viabilidad de la rehabilitación integral del edificio, deteniendo el deterioro que está sufriendo el inmueble, y también mejorará la imagen exterior, garantizando la seguridad hacia la vía pública. De igual modo, permitirá tomar todos los datos necesarios y realizar los estudios previos para desarrollar el proyecto de rehabilitación.

El resultado final traerá consigo las fachadas restauradas, en la que se mantendrá el cemento original recuperando el tratamiento cromático, la cubierta, la carpintería de madera y las rejas de fundición.