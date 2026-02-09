La Xunta eleva a 3 millones el Bono Emancípate: las ayudas se podrán pedir desde el viernes

La Xunta reforzará este año el Bono Emancípate con un incremento del 50% en su presupuesto, que pasa de los 2 millones iniciales en 2025 a 3 millones de euros en esta segunda edición. El plazo para solicitar estas ayudas se abrirá el próximo viernes 13 de febrero, según anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La convocatoria, que se publicará mañana en el Diario Oficial de Galicia, permitirá a jóvenes menores de 36 años acceder a una ayuda económica para afrontar los primeros gastos derivados de la emancipación, tanto si viven de alquiler como si han adquirido una vivienda en propiedad.

Según explicó el titular del Ejecutivo autonómico, la finalidad del programa es que la juventud pueda hacer frente a "os gastos iniciais que se derivan de empezar a vivir de xeito independente", como la compra de mobiliario, artículos decorativos, menaje de cocina, textiles o determinados electrodomésticos esenciales.

La iniciativa, impulsada por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, amplía su dotación tras la elevada demanda registrada en la primera edición, que en 2025 "contou cunha enorme aceptación". El objetivo, señaló Rueda, es complementar las políticas de vivienda ya existentes con una línea específica destinada a cubrir los costes asociados a la puesta en marcha de un nuevo hogar.

¿Quién puede solicitarla?

Podrán optar al Bono Emancípate aquellas personas menores de 36 años que no hubieran recibido esta ayuda en 2025 y que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Entre ellos, disponer de al menos una fuente regular de ingresos y que la suma anual de ingresos de la unidad de convivencia no supere cuatro veces el IPREM (o tres veces en el caso de personas sin unidad de convivencia).

También será necesario tener nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y estar empadronado en la vivienda en la que se residirá.

Además, los solicitantes deberán ser titulares de un contrato de alquiler formalizado con posterioridad al 30 de abril de 2025, con una duración mínima de un año, o haber firmado como adquirentes una escritura pública de compraventa también posterior a esa fecha.

En cuanto a las cuantías, las personas que residan en régimen de alquiler podrán recibir 1.500 euros, mientras que quienes hayan adquirido una vivienda en propiedad podrán optar a una ayuda de 3.000 euros.

¿Cómo se tramita?

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica, a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta, desde el 13 de febrero a las 9:00 horas hasta el 30 de abril de 2026 a las 20:00 horas, salvo que el crédito disponible se agote antes.

Una vez concedidas, las ayudas se abonarán mediante una tarjeta monedero virtual expedida a nombre de la persona beneficiaria. Esta deberá utilizarse antes del 31 de diciembre de 2026 para realizar compras en comercios físicos de Galicia, quedando excluidas las compras a distancia.

Más de mil beneficiarios en 2025

En su primera edición, el Bono Emancípate recibió 3.718 solicitudes. De ellas, un 60,91% correspondieron a jóvenes de entre 18 y 30 años y un 36,79% a personas de entre 31 y 35 años.

Tras la tramitación y una ampliación de crédito de 250.000 euros, la ayuda llegó finalmente a 1.066 personas: 584 en régimen de alquiler y 482 en propiedad.

Con esta nueva convocatoria, la Xunta busca consolidar un programa que, según destacó el presidente, responde a las dificultades de acceso a la vivienda y facilita que la juventud gallega pueda iniciar su proyecto de vida independiente.