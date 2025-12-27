Leyanet (28), cubana en Galicia desde hace 3 años: "Vivo en un sótano por 425 euros al mes sin gastos"

Muchas personas deciden trasladarse a Galicia, o a cualquier otra comunidad de España, en busca de oportunidades y un futuro mejor. Algunas llegan de paso, pero otras acaban construyendo aquí una vida y formando una familia. Leyanet tiene 28 años y llegó a Galicia desde Cuba, concretamente a Santiago de Compostela, hace algo más de tres años.

Aunque se muestra agradecida por la acogida y satisfecha con su experiencia, se enfrenta a las mismas dificultades en el acceso a la vivienda que afectan a todos por igual, migrantes o gallegos. Situación que la ha llevado, incluso, a vivir en un sótano. Hemos hablado con ella desde Quincemil para conocer de cerca su situación.

Con gastos aumenta a 530 euros

A sus 28 años, Leyanet vive en un sótano en Santiago de Compostela. Llegó a Galicia hace tres años y medio, en abril de 2022, y desde entonces siempre ha vivido en la capital gallega. "Tengo un familiar aquí que fue quien me ayudó a venir". Por ahora, no se plantea marcharse, aunque reconoce que su situación en materia de vivienda refleja un problema cada vez más extendido en Galicia.

El acceso a un alquiler digno se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto para locales como para personas migrantes. Los precios no dejan de subir, la oferta es escasa y los requisitos que se exigen resultan, en muchos casos, inasumibles. En este contexto, vivir en un sótano por algo más de 400 euros llega hasta a normalizarse, aunque las condiciones disten mucho de ser las adecuadas.

La vivienda de Leya se encuentra en la zona de Meixonfrío. "Tiene 2 habitaciones, salón, cocina, baño, que es pequeño, y patio". Sin embargo, se trata de un sótano sin apenas ventilación ni cobertura móvil. En este espacio vive junto a su marido y su hija de dos años.

El precio del alquiler es, cuanto menos, llamativo. "Pago 425 euros sin gastos. Con gastos, luz, agua, calefacción... son unos 525 o 530 euros", nos comenta Leya. Lo que más le sorprende no es el importe, sino la reacción al hablar públicamente de su situación.

Tras publicar un vídeo en el que mostraba el sótano, recibió numerosos comentarios de personas que consideraban el precio bajo para el mercado actual. Ella discrepa: "Me causa muchísima impresión que las personas me digan que está súper barato y que tengo suerte y que normalicemos eso, porque no es normal", dice rotunda.

Uno de los principales problemas de su vivienda es la humedad. Lo que más le preocupa son los problemas que esto pueda causar en la salud de su hija. La solución que tiene, afirma, es poner más tiempo la calefacción, algo que no puede permitirse. "Tampoco puedo pagar 200 euros de calefacción".

Leyanet trabaja como repostera. "Trabajo en un obrador a 40 horas desde que llegué de Cuba", lo que le permite tener un salario fijo y estable. Se muestra crítica con las exigencias actuales del mercado: "No podemos normalizar algo que está mal, porque la nómina no da y te piden alquileres de 700, 800 euros y fianza de 2 meses y una nómina de 2.000 euros".

No obstante, considera que su casera se ha portado muy bien con ellos al no subirles el precio durante el tiempo que llevan en el sótano, e insiste en que el problema va más allá de su caso personal. "Aquí algo está pasando no solo para los emigrantes, también para las propias personas de aquí", dice convencida sobre la situación de la vivienda en Galicia.

La vivienda en Galicia

El precio del alquiler en Galicia no deja de subir y ya alcanza una media de 9,1 euros por metro cuadrado en noviembre de 2025, un 4% más que el año pasado. Según Idealista, alquilar un piso de 80 metros cuadrados cuesta de media 728 euros al mes.

A datos de noviembre de 2025, Lugo registra la mayor subida anual del precio del alquiler (13%), aunque mantiene uno de los precios más bajos, con 7,4 euros/m2, al igual que Ourense. Por su parte, Pontevedra y A Coruña son las provincias más caras, con medias de 9,9 y 9,3 euros por metro cuadrado respectivamente.