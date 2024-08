La oferta de pisos de estudiantes en Santiago se incrementa, con más de 250 disponibles

Las largas colas de estudiantes a las puertas de las inmobiliarias durante los primeros días de julio o los anuncios en redes sociales de gente que busca piso para el próximo curso se han convertido ya en imágenes que se repiten cada verano en Santiago de Compostela.

Cada curso se matriculan en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) unos 25.000 estudiantes, de los cuales la gran mayoría no residen en Santiago. Esto hace que uno de los principales retos del verano sea encontrar vivienda para el próximo curso. Aunque muchos se decantan por residencias o colegios mayores, la oferta es insuficiente -más de 2.400 estudiantes quedaron sin plaza para las residencias públicas este mismo curso-, por lo que compartir piso es la opción más demandada. Pero, ¿hay pisos suficientes en Santiago para todos los estudiantes?

A fecha 13 de agosto, en portales como Idealista hay más de 250 pisos disponibles, 100 de ellos en el Ensanche, una de las zonas más demandadas por los estudiantes. "Sigue habiendo pisos disponibles de 2, 3 o 4 habitaciones, nunca se nos ha dado un año en el que nos quedáramos sin pisos", comenta Juan Guzmán, de la inmobiliaria Andrade.

Una opinión que comparte el responsable de la inmobiliaria Apóstol, Vicente Martínez, quien apunta que "hay unas 30-40 viviendas más que el año pasado". Este incremento de inmuebles disponibles se debe, en parte, a la ordenanza aprobada el pasado mes de junio que regula las viviendas de uso turístico (VUT), ya que aquellos pisos que no cumplan los requisitos exigidos vuelven al mercado de vivienda tradicional. Para profesionales del sector inmobiliario como Martínez esto "es positivo, porque están retornando viviendas de buen nivel".

Aunque el boom de elegir piso se produce durante el mes julio, estas semanas todavía hay estudiantes en busca de vivienda para el próximo curso. "El 90% de los estudiantes ya tienen piso, ahora los que están buscando son los estudiantes que estaban en listas de espera, Erasmus y Sicues", explica Vicente Martínez.

¿Cuáles son las zonas más demandadas?

Ambas inmobiliarias coinciden en que las zonas preferidas por los estudiantes son el Ensanche y el Campus Sur, incluso para aquellos que estudian en el Campus Norte. La proximidad de las facultades, la gran oferta de ocio o la proximidad de la estación intermodal son algunos de los motivos que los levan a decantarse por esta zona.

Además, las dos inmobiliarias coinciden en que cada vez hay menos rotación de vivienda. "Si un grupo está a gusto en un piso, no cambia. Cuando se va alguna persona prefieren autogestionarse y buscar ellos mismos a un nuevo compañero que moverse a un piso con menos habitaciones", comenta Martínez.

Precios

En cuanto a los precios, en Idealista encontramos un amplio baremo, con pisos desde 260 euros por persona a otros por 400 euros por persona. En ambos casos, los gastos no están incluidos. Desde la inmobiliaria Apóstol señalan que la media ronda los 250-300 euros por habitación y reconocen un ligero incremento con respecto a 2023. "Subieron sobre un 10% con respecto al año pasado. Así, pisos que estaban en 700 euros ahora están entre 750 y 780 euros".

Desde la inmobiliaria Andrade también coinciden en que se ha producido una subida de los alquileres y reconocen que "no se puede subir mucho el precio si no has invertido en él". "Controlamos a los propietarios porque se subían artificialmente los precios".

A pesar de que en el último mes se ha incrementado el número de viviendas disponibles, los que hasta ahora eran pisos turísticos entran con precios más elevados porque están en mejores condiciones. Aunque por el momento no influyen en los precios de los alquileres, "si en seis meses la vivienda sigue vacía, cabría esperar que bajaran los precios", indica Vicente Martínez, quien explica que "a medio plazo, en diciembre o de cara al próximo curso, deberían provocar que bajaran los precios de los alquileres o, por lo menos, conseguir que no suban".