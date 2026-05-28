Hatta Energy denuncia que la Agencia Tributaria gallega entra en un delito de prevaricación

La compañía Hatta Energy denuncia que la Agencia Tributaria de Galicia no ha resuelto el expediente de operador confiable, cuyo plazo finalizaba el 6 de abril. Por este motivo, el equipo de abogados de la firma asegura que la institución "ha entrado de lleno en un delito de prevaricación".

La empresa espera desde enero la concesión por parte de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia de la condición de operador confiable que establece cuatro condiciones. Siempre según la propia compañía, esta cumple las cuatro aunque denuncia que la dilatación en la resolución del expediente deja a Hatta en "un limbo que obliga a adelantar el 110% del IVA en cada operación, creando así un problema financiero".

Denuncia también que la situación "genera un embudo en la libre competencia en el mercado y una incidencia real en los precios que los ciudadanos pagan en las gasolineras".

El equipo legal de la firma asegura que existe una "trama corrupta" con "pruebas incriminatorias" en este sentido, y señala el "doloso, premeditado y prevaricador" silencio administrativo del delegado especial de la AET en Galicia, de tres inspectores y de una jefa de área de la ONIF en Madrid por estar actuando "por intereses ajenos a su labor como altos funcionarios, intereses de los que Hatta tiene constancia y testigos". Además, sus abogados acusan a los funcionarios de "persecución selectiva, reiterada e injustificada".

El motivo está, según el equipo legal, en "propiciar una concentración y control del mercado de los combustibles" eliminando a esta empresa.

La compañía sostiene que las actuaciones de los funcionarios no responden a controles ordinarios, sino a una estrategia coordinada con finalidad ilícita. Con sede en Oleiros, Hatta es la cuarta operadora española de hidrocarburos y la principal distribuidora de producto para gasolineras independientes, el 40% del total nacional.