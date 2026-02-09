Galicia impulsará en Punta Langosteira el primer prototipo flotante de España para monitorizar el mar

El Consello de la Xunta ha dado luz verde a la contratación del proyecto Innomar, una iniciativa promovida por el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente de la Consellería de Economía e Industria, que permitirá instalar en Punta Langosteira el primer prototipo flotante de estas características en España.

La infraestructura servirá para monitorizar en tiempo real las condiciones marinas y evacuar a tierra la energía generada por las olas y las corrientes, consolidando el papel de Galicia como territorio estratégico en el desarrollo de energías renovables marinas.

Con un presupuesto de 5,7 millones de euros, cofinanciados en un 60% por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) a través del Programa plurirregional de España 2021-2027, el proyecto se enmarca en la línea de compra pública innovadora (CPI).

Su objetivo es diseñar, desarrollar y validar un multiconector flotante sensorizado capaz de conectar distintos prototipos de generación eléctrica marina y canalizar la energía producida a través de una única línea de evacuación.

Además de su función energética, el sistema permitirá recoger datos en tiempo real sobre viento, oleaje, corrientes y mareas, así como variables ambientales vinculadas a la biodiversidad del medio marino, reforzando así su dimensión científica y tecnológica.

La zona experimental de Punta Langosteira, considerada la segunda del mundo con mayor concentración de energía de las olas tras la costa sur de Gales, se consolida como enclave estratégico para testar tecnologías en condiciones reales. La futura infraestructura permitirá evacuar la energía minimizando el impacto ambiental y facilitará incluso el autoconsumo en áreas próximas, como el puerto de A Coruña o los polígonos empresariales del entorno.

Desde el Ejecutivo gallego subrayan que el alcance del proyecto va más allá de la generación eléctrica. "Contribuirá ao desenvolvemento de solucións tecnolóxicas avanzadas apostando pola xeración de coñecemento científico e tecnolóxico transferible, ao reforzo da competitividade e sustentabilidade do tecido empresarial galego e a potenciar a cadea de valor das industrias asociadas a esta fonte de enerxía renovable", destacan.

Galicia parte con ventaja en el ámbito de las energías marinas gracias a su potencial natural y al desarrollo industrial vinculado tanto al sector naval como a las tecnologías renovables. La consolidación de Punta Langosteira como banco de pruebas de referencia permitirá avanzar en la Estrategia gallega de cambio climático y energía 2050 y en la Agenda Energética de Galicia 2030.

El Gobierno autonómico trabaja además en la puesta en marcha de una segunda plataforma experimental destinada a testar prototipos de eólica marina flotante, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de estas tecnologías y reforzar su papel dentro del futuro mix energético.

Galicia se sitúa asimismo entre las comunidades líderes en compra pública innovadora, una herramienta orientada a impulsar la innovación empresarial desde la administración pública.

En la convocatoria estatal de 2024 de la Línea de Fomento de la Innovación desde la Demanda, la comunidad captó cerca de 45,6 millones de euros y concentró casi la mitad de los proyectos concedidos en todo el Estado, con iniciativas vinculadas a ámbitos como educación, medio ambiente, sanidad y energía.