Imagen de la reunión de esta mañana con el director de Operaciones de Alcoa en España, Álvaro Dorado Cedida

La Xunta pide a Alcoa que ponga fecha a la construcción del horno de ánodos de San Cibrao (Lugo)

La Xunta reclama a Alcoa un calendario claro para la construcción del horno de cocción de ánodos en el complejo industrial de San Cibrao, en Cervo (Lugo). La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, pidió este viernes a la compañía que concrete cuanto antes los plazos previstos para iniciar y desarrollar las obras.

La petición se produjo durante una reunión entre Lorenzana y el director de Operaciones de Alcoa en España, Álvaro Dorado, celebrada en la Oficina Económica de Galicia en Madrid. El encuentro sirvió para abordar la situación actual y el futuro de la factoría de A Mariña.

La conselleira calificó el nuevo horno de cocción de ánodos como una infraestructura "estratégica" e "imprescindible" para que la planta pueda continuar funcionando y produciendo aluminio.

En este sentido, recordó que el proyecto tiene concedidos 40 millones de euros del Perte de Descarbonización para cofinanciar su construcción. "La empresa tiene que ponerse a trabajar en esta infraestructura cuanto antes", señaló Lorenzana.

Los parques eólicos vinculados a Alcoa

Durante la reunión también se abordó la situación de los parques eólicos de tramitación estatal que suministrarán energía al complejo de San Cibrao. La Xunta sostiene que el Gobierno central todavía no ha vuelto a convocar sus permisos de acceso y conexión después de que los anteriores caducasen.

Lorenzana considera urgente que se reactive este procedimiento y señala el suministro energético como otro de los elementos fundamentales para la viabilidad futura de la factoría, con el objetivo de evitar que los costes de la energía condicionen su operatividad.

La conselleira también situó entre las medidas necesarias para el futuro de la planta el estatuto de los consumidores electrointensivos y las subvenciones vinculadas a los derechos de emisión.