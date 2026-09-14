El textil gallego busca dar el salto en A Coruña con más innovación, IA y nuevos negocios

El sector textil gallego quiere afrontar los próximos años con una mayor apuesta por la innovación, la tecnología y el talento. Cointega, el Clúster Textil Moda de Galicia, ha presentado este lunes en A Coruña una nueva hoja de ruta con la que pretende acompañar a las empresas ante los cambios regulatorios, la irrupción de la inteligencia artificial y la necesidad de reforzar y relocalizar parte de la producción.

La organización, que agrupa a más de 70 empresas, dio a conocer su plan de trabajo durante un desayuno celebrado en el Salón Rías Altas de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), en el que participaron representantes del tejido empresarial y medios de comunicación. El programa contempla más de una decena de actuaciones relacionadas con la digitalización, la ciberseguridad, la sostenibilidad, la formación, el emprendimiento y la internacionalización.

El presidente de Cointega, Javier Guerra Fernández, defendió que el textil "no es una industria del pasado", sino "uno de los grandes motores industriales de Galicia". En este sentido, aseguró que la estrategia presentada pretende evitar que las pequeñas y medianas empresas se queden atrás ante los cambios tecnológicos, regulatorios y de mercado.

Un mapa para conocer la capacidad del textil gallego

Una de las principales iniciativas será la elaboración del primer Mapa de Capacidades del Sector Textil de Galicia. La herramienta, financiada por la Xunta, permitirá recopilar y ordenar las capacidades industriales, tecnológicas y de innovación existentes en el ecosistema textil gallego.

El objetivo es conocer con mayor precisión las fortalezas y necesidades de las empresas, facilitar colaboraciones entre compañías y detectar oportunidades de mejora. Esta iniciativa se desarrollará en paralelo al Plan Director del Sector Textil y de la Confección de Galicia, impulsado por la Xunta para establecer las líneas de actuación de los próximos tres años en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad, la internacionalización, el talento o las inversiones productivas.

Cointega participa en la elaboración de este plan como interlocutor del sector y ha recabado las aportaciones de las empresas mediante cuestionarios y diferentes jornadas de trabajo.

Inteligencia artificial y ciberseguridad para las empresas

La tecnología será otro de los ejes de esta nueva etapa. El clúster ha desarrollado, con financiación del IGAPE, diferentes talleres sobre herramientas aplicadas a la industria textil, entre ellas la inteligencia artificial y los sistemas RFID para mejorar la trazabilidad de los productos y la gestión de los inventarios.

La IA se plantea como una herramienta para optimizar procesos productivos, planificar operaciones, anticipar la demanda o personalizar productos. Cointega también mantiene una línea de trabajo específica para identificar y adaptar soluciones tecnológicas a las necesidades de las empresas, especialmente de las pymes.

En colaboración con AMTEGA se han organizado además jornadas centradas en inteligencia artificial, ciberamenazas y la aplicación de la Ley de Resiliencia Cibernética, con el objetivo de preparar a fabricantes, distribuidores e importadores ante las nuevas obligaciones europeas.

Una plataforma para crear nuevas empresas textiles

El relevo generacional y la aparición de nuevos proyectos empresariales serán otro de los pilares de la estrategia. Cointega está diseñando, con la cofinanciación del IGAPE, la Business Factory Textil, una plataforma especializada para impulsar el emprendimiento dentro del sector.

La iniciativa conectará a emprendedores con empresas tractoras, centros de conocimiento, inversores e instituciones. El proyecto contempla programas de incubación y aceleración, un Bootcamp de Emprendimiento Textil, mentorización y un fondo de capital semilla para respaldar proyectos innovadores.

El clúster también pretende acercar el textil a otros sectores estratégicos de Galicia, como las TIC, la salud o el deporte, mediante encuentros empresariales, talleres y proyectos conjuntos que puedan terminar buscando financiación.

Más formación ante las nuevas exigencias europeas

La sostenibilidad y los cambios regulatorios también ocuparán una parte importante de la hoja de ruta. Cointega organizará jornadas y seminarios sobre economía circular, gestión de excedentes, inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico, nuevas exigencias ambientales para vender en mercados europeos y protección internacional de marcas.

El programa incluirá además formación específica en prevención de riesgos laborales adaptada a la industria textil y de la confección, dirigida a responsables de producción, personal técnico, mandos intermedios y equipos directivos.

Santiago acogerá en noviembre "Hilos del Futuro"

La gran cita de esta nueva etapa será el próximo 3 de noviembre en Santiago de Compostela. Ese día se celebrará "Hilos del Futuro", un congreso que Cointega quiere convertir en un encuentro anual de referencia para la industria textil y de la moda.

Bajo el lema "La arquitectura de la moda del mañana", el evento reunirá a empresas, instituciones, centros tecnológicos, expertos y emprendedores para analizar cuestiones como la inteligencia artificial, la transformación digital, la sostenibilidad, la economía circular, los nuevos modelos de negocio o el talento.

"Queremos que sea mucho más que una jornada: queremos que sea el espacio donde el textil gallego se mire a sí mismo, se compare con los mejores y decida hacia dónde va", explicó Javier Guerra.

El presidente de Cointega señaló que el encuentro permitirá reunir "por primera vez" en un mismo foro a representantes que están definiendo el futuro del retail y la moda a escala internacional junto a las empresas que conforman la industria gallega.