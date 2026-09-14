Bershka, Stradivarius y Oysho lideran el crecimiento de Inditex, mientras Zara es la marca que crece menos

Zara, la tienda flagship de Inditex, su establecimiento insignia, fue la marca con el crecimiento más bajo de sus ventas netas en el primer semestre de este año, según los resultados económicos comunicados por la compañía la semana pasada. Repitió una tendencia que se produce en el gigante textil desde hace dos años: a mitad de ejercicio las demás tiendas crecen más.

La dinámica de records en la que se asienta Inditex cada vez que da a conocer sus resultados permite ver otros matices, como que la marca que más factura con diferencia (13.783 millones de euros), Zara, no es la que más crece de un año para otro (un 4,8%).

El último balance refleja que los aumentos en la facturación de las demás tiendas de Inditex fueron mayores: Pull&Bear creció un 8,9%, Massimo Dutti un 10,4%, Bershka un 16,7%, Stradivarius un 18,5% y Oysho un 21,3%. Ninguna llega a los 2.000 millones. En total la compañía registró ventas por valor de 19.755 millones de euros, un 7,6% más que el mismo periodo del ejercicio anterior.

A la altura del primer semestre de 2025, Zara también había sido la marca con el crecimiento más contenido, un 0,8%, más bajo que las demás salvo Massimo Dutti, la única que bajó en ventas, un 0,9%. En el mismo periodo de 2024 la subida de Zara había sido del 5,4%, las más baja entre todas las tiendas.

Bershka del centro comercial Marineda City. Bershka

Un año antes, en 2023, Zara (13,1%) ofrecía unos números mejores que Pull&Bear (11,4%) y Bershka (12,3%), pero inferiores a los de Massimo Dutti (16,8%), Stradivarius (17,7%) y Oysho (18,3%).

Ejercicios completos

Si se comprueban los datos finales del último ejercicio fiscal completo, de 2025, se observa de nuevo que el crecimiento más bajo entre las tiendas de Inditex lo registra Zara. Fue del 0,9%, un total de 28.051 millones de euros.

Bershka, Stradivarius y Oysho alcanzaron unos porcentajes que certificaron su tendencia a una mayor subida de la facturación: 12,1%, 12,6% y 15,5% respectivamente.

El ejercicio 2024 de Inditex solo tuvo a Massimo Dutti, con un 4,6%, como la marca con un crecimiento inferior al de Zara, del 6,6%. El de 2023 se cerró con Zara, Pull&Bear y Bershka empatadas con un aumento en sus ventas netas del 10%.

Tiendas y experiencia de moda

Los últimos resultados económicos de Inditex demuestran que la multinacional textil gallega no reduce su velocidad de crecimiento, sino que la aumenta respecto a las cifras de trimestres o semestres anteriores. Pero Zara, su buque insignia, contiene su ritmo de ventas al tiempo que otras marcas consolidan su mercado o captan mayor clientela, con las colecciones de moda joven y ropa interior de Bershka, Stradivarius y Oysho a la cabeza.

A esta dinámica de Zara y el resto de marcas le acompaña una tendencia estratégica de empresa: el cierre de tiendas de menor superficie en calles del centro urbano y la apuesta por aumentar espacio en grandes áreas comerciales.

Inditex cerró 2025 con 1.500 tiendas Zara, frente a las 1.759 de un año antes. Bershka, Stradivarius y Oysho solo cerraron dos, uno y trece establecimientos en el mismo periodo respectivamente. Al comienzo de 2026 la empresa bajó la verja del primer Zara de la historia, en la calle Juan Flórez de A Coruña.

Interior del Zara cerrado de la calle Juan Flórez de A Coruña. Quincemil

La compañía fundada por Amancio Ortega ha atribuido sus "excelentes" últimos resultados a "la extraordinaria capacidad" de sus equipos, "que en un entorno global muy complejo han conseguido hacer llegar cada día a los clientes en todo el mundo el producto y la experiencia de moda que demandan".

"La ambición, la flexibilidad y la innovación son elementos diferenciales que refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo de Inditex", destaca el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

Con los resultados del primer semestre de 2026, la empresa ha registrado un beneficio neto de 2.980 millones, un 6,8% más que hace un año. El margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones, y se situó en el 58,7% de las ventas (+40 puntos básicos frente al primer semestre del ejercicio pasado.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8% y se situó en 5.513 millones de euros. El EBIT creció un 7,6%, hasta 3.843 millones, y el resultado antes de impuestos un 6,8%, 3.845 millones. El margen antes de impuestos fue de 19,5%.