El Eroski Center de Acea de Ama, en Culleredo (A Coruña) estrena una sección de comida para llevar

El Eroski Center de Acea de Ama, situado en la Avenida de Ribados, en Culleredo, ha incorporado una nueva sección de comida preparada para llevar. Bajo el nombre de Cocina in Situ, el establecimiento ofrece desde esta semana una variedad de platos listos para consumir, pensados tanto para quienes buscan una ración individual como para compartir en casa.

La nueva propuesta incluye diferentes opciones de carne, pescado y platos preparados. Entre ellas se encuentran asados de pollo, codillo y costillas con sus correspondientes guarniciones, además de pescados, ensaladas, callos, arroces, croquetas y ensaladilla. Los clientes pueden escoger entre distintos tamaños de ración en función de sus necesidades.

Una de las principales novedades de esta sección es la posibilidad de adquirir un menú completo por 4,99 euros. La propuesta incluye primer plato, segundo, postre y bebida, una alternativa pensada especialmente para quienes buscan una comida completa sin necesidad de cocinar en casa.

Los platos se elaboran diariamente en el propio establecimiento por un equipo especializado, que también se encarga de atender a los clientes en el mostrador. Además, el espacio dispone de una opción de libre servicio para quienes prefieran recoger directamente los platos o menús que hayan escogido.

Con esta incorporación, el Eroski Center de Acea de Ama amplía los servicios disponibles para sus clientes y suma una alternativa de comida preparada dentro de su oferta habitual, con opciones que van desde platos tradicionales hasta propuestas más ligeras como ensaladas y pescados.