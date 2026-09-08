Amancio Ortega cierra con Portugal su salida del operador eléctrico luso REN por 380 millones

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, se ha desprendido de su participación en Redes Energéticas Nacionais (REN), operador del sistema eléctrico portugués, que ha vendido al Estado de Portugal. La operación, confirmada por Europa Press, está valorada en 380 millones de euros, según los medios portugueses.

Pontegadea, brazo inversor de Ortega, ha vendido el 13,7% de su participación en REN y deja la compañía en manos estatales a través de Parpública -Participações Públicas (SGPS)-, holding de capital 100% público encargado de administrar las participaciones en distintas compañías, según un comunicado de Pontegadea remitido al consejo de administración de REN.

Las partes no han desvelado los términos del acuerdo, aunque el diario luso Jornal Económico anticipó en agosto que la operación ascendía a 380 millones de euros.

La transacción supondrá el paso de 91,7 millones de acciones a manos estatales y la vuelta del capital público al operador eléctrico, que no contaba con participación del Estado desde hace al menos una década.

En 2021, Pontegadea Inversiones desembarcó en el capital del operador de la red eléctrica portuguesa con la adquisición de una participación del 12% en su capital. El vehículo inversor de Ortega alcanzó entonces un acuerdo con Mazoon -sociedad de Omán Oil- para hacerse con esta participación en REN.

Así, Ortega se erigía en el segundo principal accionista del operador de la red eléctrica lusa, solo por detrás de State Grid Corporation of China (25,0%) y por delante de Lazard (7%). El pasado mes de enero elevó hasta el 13,7% su participación con la compra de un 1,7% por unos 38,5 millones de euros.

La salida de Pontegadea del operador eléctrico no supone su marcha del mercado del sector energético ya que el vehículo inversor de Ortega cuenta con presencia en Redeia o Enagás.