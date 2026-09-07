La Xunta declara de interés autonómico la ampliación de Mantiñán Lestayo en Carral (A Coruña)

Sede de Mantiñán Lestayo en el polígono de Os Capelos, en Carral. LedLGIluminacion.

La Xunta de Galicia ha declarado de interés autonómico el proyecto de ampliación de las instalaciones del grupo empresarial coruñés Mantiñán Lestayo en Carral, una actuación que supondrá una inversión de 10,09 millones de euros y permitirá crear más de una treintena de nuevos puestos de trabajo directos.

El Consello de la Xunta acordó este lunes esta declaración, que facilitará la consolidación de la compañía en el polígono industrial de Os Capelos, donde desarrolla su actividad desde hace cerca de tres décadas. La empresa, especializada en carpintería metálica, cuenta actualmente con más de un centenar de trabajadores.

El proyecto permitirá ampliar la superficie de las instalaciones, modernizar los procesos productivos y mejorar la competitividad de la compañía. El ámbito de actuación alcanza los 55.240 metros cuadrados, mientras que la superficie construida pasará de los algo más de 10.000 metros cuadrados actuales a unos 30.000 metros cuadrados.

Una inversión de 10 millones

De los 10,09 millones de euros de inversión previstos, alrededor de 6,5 millones se destinarán a la construcción, mientras que los 3,59 millones restantes se dedicarán a equipamiento, maquinaria y nuevas tecnologías.

La actuación contempla además la creación de una nueva zona de suelo urbanizable destinada a ampliar las instalaciones industriales existentes. El objetivo es mejorar las comunicaciones entre los diferentes edificios y permitir una mayor especialización de cada uno de ellos.

También se urbanizará el entorno para adaptarlo a las necesidades de maniobra y aparcamiento, además de favorecer una mejor integración natural y paisajística de las instalaciones.

La ampliación se desarrollará en dos fases, con un cronograma previsto para los próximos seis años.

Tras la declaración de interés autonómico, comenzará ahora el procedimiento para tramitar y aprobar esta iniciativa como proyecto de interés autonómico (PIA).

El sexto proyecto industrial declarado de interés autonómico

La Xunta señala que la declaración se justifica por la inversión y la creación de empleo que generará en la zona, además de por su contribución a un nuevo modelo industrial y su coherencia con los instrumentos de ordenación territorial de Galicia.

Desde la aprobación en 2021 de la normativa que regula los proyectos de interés autonómico, el Consello de la Xunta ha declarado seis PIA vinculados a actuaciones industriales.

Entre ellos figuran la ampliación de las instalaciones de Aguas do Paraño, en Boborás; el campus de I+D del Grupo Santos, en Boqueixón; la ampliación de Montajes Fivi, en Teo; la mejora y ampliación del centro de procesado avícola de Coren en Santa Cruz de Arrabaldo; la ampliación de Prefabricados Santa Comba y, ahora, la ampliación de Mantiñán Lestayo en Carral.