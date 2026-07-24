Vegalsa-Eroski donará 3.600 kilos de alimentos a 12 entidades sociales por el Día de Galicia

Vegalsa-Eroski volverá a conmemorar el Día de Galicia con una nueva donación solidaria destinada a entidades benéficas de toda la comunidad. La compañía entregará alrededor de 3.600 kilos de alimentos a doce organizaciones sociales para la elaboración de menús especiales con motivo de esta festividad.

Entre los productos donados figuran gambón -aportado con la colaboración de Pescanova-, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas. Las entidades servirán estos menús en sus instalaciones o los entregarán para llevar, en función de su funcionamiento habitual.

En la provincia de A Coruña recibirán esta donación la Cocina Económica de A Coruña, la Cocina Económica de Ferrol, la Cocina Económica de Santiago, la residencia Cottolengo de Santiago, la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos y la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga (ACLAD). También participarán Sal de la Tierra y la Fundación Santa Cruz, en Vigo; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos, en Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol, en Cangas; y la residencia Betania, en Viveiro.

Esta iniciativa forma parte del programa anual de donaciones especiales de Vegalsa-Eroski, que coincide con fechas señaladas como el Día de Reyes, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de Galicia y el Día de Todos los Santos. Además, la compañía mantiene donaciones periódicas a distintas entidades sociales y asegura haber repartido más de 600 toneladas de alimentos desde la puesta en marcha de este programa en 2010.