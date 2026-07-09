Antonio Fontenla, Premio Empresario Gallego del Año 2026 en O Encontro da Toxa

Antonio Fontenla será distinguido con el Premio Empresario Gallego del Año 2026, un reconocimiento que entregará O Encontro da Toxa durante su quinta edición, que se celebrará los próximos 16 y 17 de julio bajo el lema "Galicia ante una nueva realidad".

El galardón, considerado uno de los más relevantes del ámbito empresarial gallego, reconoce la trayectoria de líderes que han contribuido al desarrollo económico de la comunidad, poniendo en valor su compromiso con el territorio, la innovación y la proyección de Galicia.

La entrega tendrá lugar el viernes 17 de julio en el Gran Hotel La Toja, durante el almuerzo institucional del encuentro organizado por CESUGA.

Nacido en A Coruña en 1943, Antonio Fontenla preside la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) desde 2001 y la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) desde el año 2000. En el ámbito empresarial está al frente de Aparfont S.L., además de otras sociedades vinculadas al sector de las energías renovables.

A lo largo de su carrera también ha desempeñado responsabilidades de relevancia internacional, como la presidencia de la Confederación Europea de la Construcción (EBC), siendo el primer empresario español en ocupar este cargo y el único que lo ha ejercido durante dos mandatos consecutivos.

En anteriores ediciones, este reconocimiento recayó en la Confederación de Empresarios de Galicia (2022), José Sierra Fernández (2023), Blanca García Montenegro (2024) y José García Costas (2025).

Un foro para analizar los retos de Galicia

Además de la entrega del premio, O Encontro da Toxa 2026 reunirá durante dos jornadas a representantes del mundo empresarial, institucional y académico para debatir sobre competitividad, innovación, talento, inteligencia artificial, sostenibilidad y transformación económica.

El programa incluirá mesas redondas sobre nuevos hábitos de consumo, captación y retención del talento joven, liderazgo tecnológico, descarbonización y relevo empresarial, con la participación de directivos de compañías como Hijos de Rivera, Vegalsa-Eroski, Larsa-Capsa, PwC, Coca-Cola Europacific Partners, Mutua Madrileña, Zurich o Navantia.

El encuentro acogerá también la entrega del Premio Arquitectura en Madera, que reconoce proyectos destacados por su innovación, sostenibilidad y calidad arquitectónica en el uso de este material.