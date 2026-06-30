La Cámara de A Coruña impulsa el empleo con 3,1 millones de euros para jóvenes y mayores de 45 años

La Cámara ha reforzado su compromiso con el empleo durante 2025 mediante la gestión de 3,1 millones de euros destinados a programas orientados a mejorar la empleabilidad. Este esfuerzo se ha centrado especialmente en dos colectivos clave: los jóvenes menores de 30 años y las personas mayores de 45 años, que suelen afrontar mayores dificultades de acceso al mercado laboral.

Esta apuesta se ha materializado a través de diversas iniciativas formativas y acciones de conexión con el tejido empresarial, con el objetivo de impulsar tanto la capacitación profesional como el acceso a oportunidades laborales reales.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra el programa Talento Joven, que ha desempeñado un papel relevante en la formación de nuevos profesionales. En el marco de este programa se han impartido 87 cursos, en los que han participado 826 alumnos, con contenidos orientados a mejorar sus competencias y facilitar su incorporación al mercado laboral.

Por su parte, el programa Talento 45+ ha contribuido a la recualificación de profesionales con mayor experiencia. A través de 16 cursos, en los que han participado 137 alumnos, se han reforzado sus opciones de reincorporación al empleo y su adaptación a las nuevas demandas del entorno laboral.

Otra de las líneas estratégicas ha sido la organización de ferias de empleo, concebidas como espacios de encuentro directo entre empresas y personas en búsqueda de empleo. En conjunto, estas iniciativas, celebradas en A Coruña, Carballo y Ferrol, han reunido a más de 1.600 asistentes y 245 empresas.

Estas ferias se consolidan así como una herramienta eficaz para dinamizar el mercado laboral local, favoreciendo el contacto entre oferta y demanda, la identificación de talento y la generación de oportunidades de contratación.

Todas estas actuaciones se enmarcan en una estrategia global de apoyo al empleo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del tejido productivo y favorecer la inclusión laboral de los colectivos con mayores dificultades.