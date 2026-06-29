Inditex dona 3 millones de euros a Cruz Roja para ayudar a los afectados por los terremotos de Venezuela

Inditex contribuye con tres millones de euros al programa de emergencia para apoyar a la población damnificada por los seísmos de Venezuela desplegado por Cruz Roja Venezolana, a través de Cruz Roja Española, y en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Esta aportación de Inditex permitirá financiar dos líneas prioritarias de actuación. Por un lado, el despliegue de una clínica móvil para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas mediante la prestación de atención sanitaria de urgencia, incluyendo el triaje, la estabilización de pacientes, los primeros auxilios, la atención de traumatismos y la derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria. La clínica tiene la capacidad de prestar servicios médicos para 100 pacientes ambulatorios al día y estará atendida por personal sanitario especializado, en colaboración con profesionales locales.

La contribución permitirá también la adquisición, distribución y transporte de artículos de primera necesidad. Entre ellos, bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas afectadas durante la fase inicial de la emergencia.

Adicionalmente, Inditex ha habilitado un canal para las contribuciones monetarias de sus empleados en España.